Hội CĐV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa kết nạp hội viên mùa giải 2025/26

Hội Cổ động viên (CĐV) Bóng đá Đông Á Thanh Hóa vừa có thông báo về việc kết nạp hội viên mùa giải 2025/26 với nhiều quyền lợi nổi bật.

Theo đó, cá nhân là hội viên Hội CĐV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa sẽ được tham gia các hoạt động cổ vũ chuyên nghiệp, được cấp thẻ mùa và áo đồng phục CĐV. Thẻ mùa được sử dụng để vào sân nhà cổ vũ cho đội bóng trong suốt mùa giải.

Đối với các trận đấu trên sân khách, hội viên được tham gia cổ vũ cùng các thành viên trong Hội (miễn phí tiền xe và tiền vé vào sân).

Bên cạnh đó, hội viên được tham gia tất cả các sự kiện do Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa và Hội CĐV tổ chức. Đây là cơ hội để hội viên gặp gỡ, giao lưu, đồng thời cập nhật nhanh nhất các thông tin về lịch thi đấu, tin tức nội bộ và các sự kiện đặc biệt của đội bóng.

Cách thức đăng ký hội viên Hội CĐV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa mùa giải 2025/26: ♦ Liên hệ qua số điện thoại: Ông Hoàn: 0943.412.828 Ông Phước: 0368.890.266 Ông Hải Quan: 0913.945.999 Ông Đức: 0327.521.994 ♦ Hoặc đăng ký trực tiếp tại Sân vận động tỉnh Thanh Hóa - 37 Lê Quý Đôn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. ♦ Lưu ý: Khi đi đăng ký cần mang theo 1 ảnh 3x4 để làm thẻ hội viên.

NDS