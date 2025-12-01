Học sinh xã Yên Phú tìm hiểu kiến thức về ứng phó với HIV/AIDS, phòng chống bạo lực học đường

Sáng 01/12, tại Trường THPT Yên Định 3, Hội LHPN xã Yên Phú phối hợp với Công an xã và Trường THPT Yên Định 3 tổ chức chuỗi chương trình hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS, Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025; truyền thông phòng chống bạo lực học đường, ra mắt “Hòm thư số” và phát động cuộc thi sáng tạo số chủ điểm xây dựng “Trường học hạnh phúc”. Chương trình thu hút hơn 1.000 học sinh tham gia.

Đại biểu và các em học sinh dự chương trình.

Với chủ đề “Đoàn kết là sức mạnh - Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS” được Việt Nam lựa chọn năm 2025, tại chương trình, thầy giáo Trịnh Ngọc Vĩ, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Định 3 đã kêu gọi toàn thể đại biểu và các em học sinh tiếp tục nâng cao nhận thức, tìm hiểu và trang bị kiến thức đầy đủ, chính xác về các biện pháp phòng ngừa mới và hiệu quả đối với người đang điều trị ARV; chủ động hành động, sống lành mạnh; xóa bỏ kỳ thị, xây dựng môi trường nhân ái; hướng tới mục tiêu chung là chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Cán bộ Công an xã Yên Phú truyền đạt chuyên đề về phòng, chống bạo lực học đường.

Tại chương trình, các đại biểu và các em học sinh đã được nghe báo cáo viên Công an xã Yên Phú truyền đạt chuyên đề “Phòng, chống bạo lực học đường” và xem clip truyền thông để hiểu rõ hơn khái niệm bạo lực học đường, nguyên nhân, những ảnh hưởng nặng nề của bạo lực học đường và giải pháp chấm dứt bạo lực học đường.

Ngay tại chương trình, các em học sinh đã trình bày những thắc mắc và được báo cáo viên giải đáp, đưa ra những tình huống minh họa cụ thể giúp các em có thêm kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống.

Đại diện các lớp ký cam kết “Nói không với bạo lực học đường - xây dựng trường học hạnh phúc”.

Nhân dịp này, Hội LHPN xã Yên Phú đã trao tặng “Hòm thư số” để trường THPT Yên Định 3 quản lý và sử dụng.

Ban Tổ chức cũng đã phát động Cuộc thi “Trường học hạnh phúc”, thi báo tường và thi sáng tạo nội dung số chung tay phòng, chống bạo lực học đường góp phần xây dựng trường học hạnh phúc

Lê Hà