Thời sự

Hoằng Tiến: Khởi động quy trình hiệp thương, giới thiệu 55 nhân sự ứng cử HĐND xã khóa XXII

Tuyết Mai (CTV)
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoằng Tiến tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 4/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoằng Tiến tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh hội nghị.

Theo phương án được xây dựng, nhiệm kỳ tới HĐND xã Hoằng Tiến có 21 đại biểu. Trên tinh thần dân chủ, khách quan, hội nghị đã xem xét từng thành phần, chỉ tiêu và thống nhất giới thiệu 55 người ứng cử, bảo đảm số lượng và sự cân đối trong cơ cấu.

Theo đó, Đảng ủy xã 10 người; Thường trực HĐND 8 người; UBND 11 người; lực lượng Quân sự và Công an 5 người; MTTQ và các đoàn thể 6 người; các tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp 6 người; 9 nhân sự tiêu biểu từ các thôn. Tỷ lệ nữ chiếm gần 36,3% (20 người)...

Tất cả nội dung hiệp thương được đại biểu tham dự hội nghị thống nhất 100%, thể hiện sự đồng thuận cao và trách nhiệm lớn của hệ thống chính trị cơ sở.

