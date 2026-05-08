Hoằng Thanh thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU

Xác định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thời gian qua, xã Hoằng Thanh đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từng bước nâng cao nhận thức và trách nhiệm của ngư dân, góp phần siết chặt kỷ cương trong hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn.

Ngư dân xã Hoằng Thanh đưa phương tiện khai thác thủy sản về khu vực tập trung.

Là địa phương ven biển có truyền thống khai thác hải sản lâu đời, xã Hoằng Thanh hiện có tổng số 283 phương tiện khai thác thủy sản, trong đó có 235 bè mảng, thuyền nhỏ và 48 tàu cá có chiều dài từ 12m trở lên. Hoạt động khai thác chủ yếu tập trung vào các nghề như lưới kéo, lưới chụp, pha xúc và dịch vụ hậu cần nghề cá. Với đặc điểm số lượng phương tiện lớn, đa dạng về quy mô, ngành nghề, địa phương cũng đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn vi phạm các quy định về khai thác IUU nếu không được quản lý chặt chẽ...

Trước thực tế đó, UBND xã đã quán triệt các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh các văn bản liên quan đến công tác chống khai thác IUU, xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài. Bên cạnh đó, xã gắn trách nhiệm phân công cụ thể đến từng cán bộ chủ chốt, từng thôn và từng nhóm phương tiện. Chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh tiến hành rà soát, đối soát dữ liệu tàu cá, hướng dẫn chủ phương tiện hoàn thiện đầy đủ thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác theo quy định. Những phương tiện không đủ điều kiện hoạt động được lập danh sách, quản lý riêng, niêm yết công khai và giám sát chặt chẽ, kiên quyết không để tham gia khai thác trái phép.

Một trong những điểm sáng trong công tác chống khai thác IUU tại Hoằng Thanh là việc kiểm soát thiết bị giám sát hành trình (VMS). Trong 2 năm 2024-2025, trên địa bàn từng ghi nhận 2 trường hợp tàu cá mất kết nối VMS kéo dài. Tuy nhiên, UBND xã đã kịp thời vào cuộc, làm việc trực tiếp với chủ tàu, xác minh nguyên nhân, hoàn thiện hồ sơ và báo cáo cơ quan chức năng theo quy định. Đến nay, các trường hợp này đã được xử lý dứt điểm, không còn tàu cá mất kết nối VMS kéo dài chưa được xử lý. Bên cạnh công tác quản lý tàu cá, hoạt động tuyên truyền được địa phương thực hiện thường xuyên. Thông qua các hội nghị tại thôn, tổ nghề cá, hệ thống truyền thanh cơ sở và các buổi làm việc trực tiếp với chủ tàu, xã đã phổ biến sâu rộng Luật Thủy sản năm 2017, các quy định về chống khai thác IUU. 100% chủ tàu cá trên địa bàn xã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, đồng thời thực hiện nghiêm túc việc ghi nhật ký khai thác và cập nhật dữ liệu theo quy định.

Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý khai thác thủy sản cũng được xã Hoằng Thanh triển khai hiệu quả. Đến tháng 4/2026, toàn bộ 46/46 tàu cá thực tế đang hoạt động trên địa bàn đã hoàn thành cài đặt, đăng nhập và kích hoạt tài khoản trên Hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử thủy sản Việt Nam (eCDT VN) đạt tỷ lệ 100%. Đây là cơ sở quan trọng giúp minh bạch hóa hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản, góp phần đáp ứng yêu cầu trong công tác chống khai thác IUU.

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã Hoằng Thanh cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, tồn tại. Số lượng bè mảng, thuyền nhỏ khai thác ven bờ còn lớn, gây áp lực trong công tác quản lý. Nhiều phương tiện hoạt động nghề lưới kéo hiệu quả kinh tế thấp, ảnh hưởng đến đời sống ngư dân, trong khi việc chuyển đổi nghề còn gặp nhiều khó khăn. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác IUU trong thời gian tới, xã Hoằng Thanh tiếp tục đề ra nhiều giải pháp trọng tâm, như: rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu tàu cá; giám sát chặt chẽ hoạt động của thiết bị VMS; kiên quyết không để phát sinh tàu cá vi phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi nghề khai thác theo hướng bền vững.

Trao đổi về nội dung này, ông Hắc Xuân Thọ, Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Hoằng Thanh, cho biết: “Chống khai thác IUU không chỉ là yêu cầu cấp thiết trước mắt mà còn là nhiệm vụ lâu dài nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển kinh tế biển bền vững. Thời gian qua, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, để duy trì và nâng cao hiệu quả, các lực lượng liên quan của xã sẽ tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm tra, đồng thời kiến nghị cấp trên có thêm cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, nâng cao đời sống cho người dân”.

Với quyết tâm cao và cách làm bài bản, xã Hoằng Thanh đang từng bước khẳng định vai trò chủ động trong công tác chống khai thác IUU, góp phần cùng cả tỉnh tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu, hướng tới xây dựng ngành thủy sản phát triển bền vững, có trách nhiệm.

Bài và ảnh: Lê Hợi