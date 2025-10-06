Hoằng Phú chú trọng phát triển dịch vụ - thương mại

Phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, những năm qua xã Hoằng Phú đã khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ, thương mại Thông Thủy, thôn Thị Tứ, xã Hoằng Phú tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.

Tuyến Quốc lộ 1A đi qua địa bàn xã Hoằng Phú dài hơn 10km có hàng trăm cơ sở kinh doanh thương mại của các hộ kinh doanh cá thể, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực vận tải, vàng bạc, ăn uống, vật liệu xây dựng (VLXD)... Sự ra đời của các doanh nghiệp không chỉ đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hóa của người dân, mà còn tạo nên diện mạo mới cho địa phương, nhân thêm cơ hội để người dân được tiếp cận và lựa chọn nhiều loại hàng hóa, dịch vụ theo nhu cầu.

Ông Lê Duy Thức, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ, Thương mại Thông Thủy - doanh nghiệp kinh doanh VLXD ở Hoằng Phú cho biết: "Năm 2010 vợ chồng tôi mở gian hàng kinh doanh VLXD ngay tại nhà. Năm 2019 được chính quyền tạo điều kiện, vợ chồng mua được 2 lô đất mở rộng sản xuất, kinh doanh, thành lập doanh nghiệp. Hiện công ty có khoảng 30 - 40 mặt hàng thuộc các nhóm hàng thiết bị vệ sinh, gạch, ngói, sơn. Ngoài đem lại doanh thu hơn 3 tỷ đồng/năm, công ty còn tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động với thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng/người/tháng".

Tham gia kinh doanh hàng tạp hóa đến nay đã được hơn 10 năm, chị Nguyễn Thị Hằng ở thôn My Du cho biết: "Năm 2004 tôi được chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện cho thuê mặt bằng để kinh doanh hàng tạp hóa. Do nằm trên trục đường liên xã và ngay khu vực chợ Già nên thu hút đông đảo lượng khách đến mua hàng. Từ khi mở cửa hàng tạp hóa đến nay, cuộc sống của gia đình tôi trở nên khấm khá hơn, với thu nhập hơn trăm triệu đồng/năm".

Có Quốc lộ 1A, tuyến nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 45 chạy qua, có Cụm công nghiệp Bắc Hoằng Hóa và 4 chợ truyền thống đang hoạt động (chợ Già, chợ Thị Tứ, chợ Đừng và chợ Gốc Cáo), là điều kiện thuận lợi để xã Hoằng Phú phát triển các loại hình thương mại - dịch vụ (TM-DV). Vì vậy, ngay sau khi ổn định tổ chức bộ máy mới, xã coi phát triển TM-DV là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ đó, hoạt động TM-DV trên địa bàn hiện đang phát triển khá sôi động, với nhiều loại hình, quy mô, chất lượng và có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Hiện trên địa bàn xã có 790 hộ kinh doanh cá thể, hàng chục doanh nghiệp hoạt động TM-DV, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 78 triệu đồng/người/năm.

Chủ tịch UBND xã Hoằng Phú Lê Văn Cường cho biết: “Xã đang phấn đấu giai đoạn 2026-2030 tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hàng năm đạt 13,5%, thu nhập bình quân đến năm 2030 đạt 105 triệu đồng/người/năm. Vì vậy, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, tạo điều kiện để doanh nghiệp và hộ gia đình mở rộng ngành nghề kinh doanh, dịch vụ, phát triển nhiều hàng hóa đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân. Đồng thời, khuyến khích các hộ có điều kiện thành lập doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, từng bước chuyển dịch lao động lĩnh vực nông nghiệp sang lao động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ”.

Bài và ảnh: Minh Lý