Hoàn thành đóng điện công trình Đường dây và TBA 110kV Hậu Lộc 2

Ngày 11/12/2025, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã hoàn thành nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành Đường dây và Trạm biến áp (TBA) 110kV Hậu Lộc 2.

Theo đó, dự án này gồm đường dây 110kV hai mạch dài 15,97 km, 64 vị trí cột, sử dụng dây dẫn ACSR 300/39; đấu nối từ đường dây 220kV Bỉm Sơn - 110kV Nga Sơn tại vị trí cột 65 vào TBA 110kV Hậu Lộc 2.

Kiểm tra, nghiệm thu trước khi đóng điện công trình đường dây và TBA 110kV Hậu Lộc 2.

TBA 110kV Hậu Lộc 2 được thiết kế với quy mô 2×40 MVA, giai đoạn 1 lắp một MBA 40 MVA được điều chuyển nội bộ; đồng bộ hệ thống thiết bị 110kV, các ngăn lộ đường dây, ngăn lộ MBA, thanh cái và các tủ hợp bộ trung thế 35kV, 22kV. Hạ tầng kỹ thuật của trạm đáp ứng yêu cầu mở rộng lâu dài, tăng cường liên kết và độ tin cậy vận hành lưới điện khu vực.

Công nhân Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Thanh Hóa hoàn thiện các bước cuối cùng trong công tác lắp đặt thiết bị TBA 110kV Hậu Lộc 2 trước khi đóng điện.

Công trình sau khi đưa vào vận hành sẽ đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các xã Hậu Lộc, Triệu Lộc, Đông Thành, Hoa Lộc, Vạn Lộc; đáp ứng nhu cầu công suất lớn của các cụm công nghiệp (CCN) Liên Hoa (38 ha, dự kiến năm 2027 cần khoảng 30 MVA), CCN Hòa Lộc; đồng thời cho phép xóa bỏ các trạm trung gian, hoàn thiện mạch vòng trung áp với các TBA Hoằng Hóa, Hà Trung, Nga Sơn và Hậu Lộc.

Việc hoàn thành đóng điện trong tháng cuối năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nâng cao năng lực cung cấp điện cho khu vực, giảm tải cho các TBA hiện hữu và đảm bảo cấp điện ổn định dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ông Hoàng Đức Hậu - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa (đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện nhà thầu thi công và cán bộ, nhân viên công ty nhân sự kiện hoàn thành nghiệm thu đóng điện Đường dây và TBA 110kV Hậu Lộc 2.

Ông Hoàng Đức Hậu - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết: Đường dây và TBA 110kV Hậu Lộc 2 là công trình then chốt trong phát triển lưới điện trung, cao thế của tỉnh. Việc công trình hoàn thành là kết quả của sự nỗ lực rất lớn từ các đơn vị thi công và sự hỗ trợ tích cực của chính quyền, người dân địa phương. Đây sẽ là nền tảng quan trọng bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân trong giai đoạn tới.

Hùng Mạnh