Hóa Quỳ gieo “hạt nhân số” từng thôn, bản

Từ những thao tác máy tính đầu tiên đến bước đầu làm quen, ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), 18 cán bộ thôn ở xã Hóa Quỳ đã có thêm một phương thức làm việc mới. Không chỉ nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ cơ sở, mà hướng đến xây dựng “cầu nối số” giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, góp phần đưa chuyển đổi số đi vào thực chất từ từng thôn, bản.

Bí thư chi bộ, trưởng thôn và trưởng ban công tác mặt trận của các thôn trên địa bàn xã Hóa Quỳ đang được trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ số.

Sau sáp nhập thôn, xã Hóa Quỳ có 6 thôn. Quy mô địa bàn và khối lượng công việc ở cơ sở tăng lên, trong khi yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ thôn ngày càng cao. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân cũng đòi hỏi phải được triển khai nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. Trước bối cảnh đó, đầu tháng 8/2026, UBND xã Hóa Quỳ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức tin học văn phòng cơ bản, ứng dụng AI trong xử lý công việc cho đội ngũ cán bộ thôn trên địa bàn. Sau 7 ngày học tập, bồi dưỡng, 18 học viên là bí thư chi bộ, trưởng thôn và trưởng ban công tác mặt trận của các thôn được trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ số; kỹ năng sử dụng Microsoft Word để soạn thảo văn bản hành chính, Microsoft Excel để lập danh sách, thống kê, tổng hợp số liệu; sử dụng thư điện tử, internet an toàn; cài đặt, sử dụng chữ ký số và ứng dụng ThanhhoaS trên điện thoại thông minh.

Điều đáng nói, trình độ tiếp cận công nghệ của học viên không đồng đều. Có người trước khi tham gia lớp học hầu như chưa có điều kiện sử dụng máy tính, còn bỡ ngỡ với những thao tác tưởng chừng đơn giản như sử dụng chuột, bàn phím, mở và lưu một tệp văn bản. Vì vậy, chương trình được thiết kế theo phương châm dễ hiểu, dễ thực hành, lấy công việc thực tế ở cơ sở làm trọng tâm.

Ông Đinh Đình Ba, trưởng thôn Bình Lương 2, chia sẻ: "Trước khóa học, nhiều cán bộ thôn còn e ngại máy tính và cho rằng AI là lĩnh vực khó tiếp cận. Qua hướng dẫn và thực hành, học viên nhận thấy công nghệ có thể trở thành công cụ thiết thực, giúp giảm thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng văn bản, báo cáo và hỗ trợ tốt hơn cho công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân. Sau lớp bồi dưỡng, chúng tôi đã mạnh dạn thao tác, thực hành và bước đầu hình thành thói quen sử dụng các công cụ số để giải quyết công việc tại thôn”.

Ông Đỗ Tất Hùng, Chủ tịch UBND xã Hóa Quỳ, cho biết: “Đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận là những người gần dân, sát dân, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Khi được trang bị kỹ năng số, lực lượng này có thể trở thành những “hạt nhân số” ngay tại thôn, vừa phục vụ công việc của mình, vừa hướng dẫn cán bộ đoàn thể và người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, các nền tảng số, thông tin chính thống và các ứng dụng thiết yếu”.

Từ lớp bồi dưỡng kiến thức tin học văn phòng cơ bản, ứng dụng AI trong xử lý công việc cho đội ngũ cán bộ thôn, cấp ủy, chính quyền xã Hóa Quỳ đang đặt những viên gạch đầu tiên cho mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ thôn có tư duy số, kỹ năng số. Khi những kỹ năng ấy được duy trì bằng thực hành thường xuyên và lan tỏa đến các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng dân cư, chuyển đổi số sẽ không còn là nhiệm vụ riêng của cơ quan chuyên môn, mà từng bước trở thành phương thức làm việc mới ở cơ sở. Từ những người gần dân nhất, thông tin từ chính quyền có thể được chuyển tải nhanh chóng đến người dân, đồng thời những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị từ cơ sở cũng được tổng hợp, phản ánh kịp thời. Đây chính là nền tảng để Hóa Quỳ từng bước xây dựng chính quyền số gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Bài và ảnh: Minh Hiếu