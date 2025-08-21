Hòa nhịp quyết tâm cùng đất nước

Cùng thời điểm cả nước đồng loạt khánh thành, khởi công 250 công trình, dự án Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 3 dự án quan trọng cũng hòa nhịp trong không khí rộn ràng ấy.

Tháng Tám mùa thu cách đây 80 năm sục sôi khí thế khởi nghĩa giành chính quyền, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, thì trời thu xanh cao của 80 năm sau là sự rộn ràng tiếng máy khởi công, pháo lệnh rền vang bước vào một cao điểm lao động, sản xuất, cho thấy quyết tâm, tầm nhìn của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình. Không khí khởi công và khánh thành đồng loạt 250 dự án, công trình đã tạo nên bức tranh sôi động của hiện tại và hứa hẹn một tương lai sáng lạn, trong đó trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khánh thành 1 dự án, khởi công mới 2 dự án là minh chứng sự quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh hòa nhịp phát triển cùng đất nước trong giai đoạn mới.

Tại vùng đất công nghiệp phía Bắc của tỉnh - Khu Công nghiệp Bỉm Sơn - Công ty TNHH lốp COFO Việt Nam khánh thành Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh, đông đảo cán bộ và Nhân dân trong tỉnh. Sản phẩm của nhà máy phục vụ thị trường xuất khẩu, nhưng dự kiến nộp ngân sách Nhà nước 20 triệu USD, giải quyết việc làm cho 3.500 lao động, hứa hẹn làm sinh động thêm bức tranh thu ngân sách nội địa và thị trường việc làm của tỉnh trong những năm tới. Việc khánh thành dự án cũng thêm khẳng định cam kết thu hút đầu tư, nhất là đầu tư FDI của tỉnh.

Không chỉ dừng lại ở các dự án án sản xuất, các dự án phục vụ an sinh xã hội cũng được tỉnh Thanh Hóa hết sức chú trọng. Và 2 trong số rất nhiều dự án đã được lựa chọn khởi công trong ngày đặc biệt này, đó là dự án khu tái định cư thôn Hồng Sơn phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa và dự án nâng cấp, cải tạo Trường Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Sơn Thủy, xã Sơn Thủy. Đây là những dự án khởi đầu cho chuỗi công trình xã hội đặc biệt quan trọng của tỉnh, mang tầm vóc, ý nghĩa quốc gia sẽ được tiếp nối trong những ngày sắp tới. Theo dự kiến, sẽ có thêm gần 40 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và 20 dự án trường học khác trên khu vực biên giới được tỉnh khởi công trong các năm 2025, 2026. Riêng 21 trường học được tỉnh Thanh Hóa dự kiến xây mới và cải tạo có tổng mức đầu tư khoảng 1.590 tỷ đồng nhằm nâng cao sự học cho học sinh vùng biên giới.

Hình ảnh xúc động trong ngày đặc biệt này cho thấy quyết tâm chính trị đã được chuyển hóa thành hành động cụ thể, với những dự án mang tầm vóc thế kỷ. Một giai đoạn phát triển mới cao hơn, giàu ý nghĩa hơn đã bắt đầu sau thời khắc lịch sử của ngày 19/8/2025. Và để sớm hiện thực các mục tiêu, cam kết đã đề ra, đòi hỏi tất cả chúng ta phải quán triệt đầy đủ tinh thần mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo tại buổi lễ, đó là “tất cả phải cùng đồng lòng vì mục tiêu chung, vì lợi ích của Nhân dân, của quốc gia, dân tộc”. Khi từng cấp, từng ngành, từng địa phương hành động khẩn trương, trách nhiệm, mọi nút thắt được tháo gỡ, tiềm năng được khai mở, thì mục tiêu sẽ thành hiện thực.

Thái Minh