Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 67 hộ gia đình người có công

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt danh sách 67 đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đủ điều kiện được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Theo quyết định, trong tổng số 67 hộ được hỗ trợ, có 46 hộ được xây mới nhà ở và 21 hộ được sửa chữa. Các đối tượng thuộc 47 xã, phường trên địa bàn tỉnh (Xem danh sách chi tiết tại đây). Chương trình nhằm tiếp tục chăm lo đời sống người có công với cách mạng, bảo đảm các hộ gia đình được hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở và ổn định cuộc sống trước ngày 20/7/2026.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tiến độ và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị quân đội phối hợp tham gia hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có trách nhiệm phân bổ kinh phí, hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, đồng thời vận động thêm các nguồn lực xã hội hóa để cùng với nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ các hộ gia đình. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh và các sở, ngành liên quan phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

UBND các xã, phường được yêu cầu tổ chức thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra trùng lặp chính sách, thất thoát, lãng phí và tiêu cực. Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về kết quả rà soát, xác nhận đối tượng cũng như chất lượng, tiến độ thực hiện trên địa bàn.

