Hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ quản lý

Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế tập thể do nữ tham gia quản lý là HTX, tổ hợp tác (THT), tổ liên kết, qua đó tạo việc làm, sinh kế bền vững cho hội viên phụ nữ. Đặc biệt, hội chú trọng hỗ trợ hội viên xây dựng thương hiệu, ứng dụng chuyển đổi số (CĐS) để quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường.

Đại diện Tổ hợp tác dệt thổ cẩm Táy Dóo, xã Xuân Chinh livestream bán hàng, thu hút nhiều lượt người xem.

Tại phường Bỉm Sơn, dù tiềm năng khởi nghiệp trong phụ nữ là rất lớn, nhưng vẫn còn hạn chế về tiếp cận thông tin, nhất là với nhóm phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Trước thực tế đó, Hội LHPN phường Bỉm Sơn đã có những giải pháp để nâng cao hiệu quả giảm nghèo thông tin về khởi nghiệp cho phụ nữ. Hội đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các kênh thông tin của hội; tổ chức các lớp tập huấn và lồng ghép nội dung khởi nghiệp vào các hoạt động, phong trào nhằm cung cấp kiến thức cho hội viên. Theo đó, hội đã thành lập Câu lạc bộ doanh nhân nữ. Các thành viên của câu lạc bộ là những phụ nữ đang làm chủ doanh nghiệp, không chỉ truyền cảm hứng khởi nghiệp mà còn tiếp thêm động lực cho những hội viên có mong muốn thành lập doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ nhau trong sản xuất - kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, hình thành các chuỗi liên kết hiệu quả. Hội phối hợp, tổ chức nhiều lớp tập huấn về quản lý kinh doanh, phương thức bán hàng trên nền tảng số và hỗ trợ thành lập 12 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Đồng chí Chu Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN phường Bỉm Sơn cho biết: Hội đặc biệt chú trọng hỗ trợ chị em ứng dụng CĐS để kết nối, giới thiệu sản phẩm, trong đó có sản phẩm của hội viên đã tham gia các cuộc thi Ngày Phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp. Hội luôn đồng hành và hỗ trợ, tạo điều kiện để chị em mạnh dạn khởi nghiệp và nắm bắt cơ hội từ CĐS mang lại để khởi nghiệp.

Chị Quách Thị Anh, Tổ trưởng THT Thảo dược Hương Quê, thôn Sơn Minh, xã Luận Thành, chia sẻ: Năm 2023, THT đã đạt giải khuyến khích tại vòng chung kết cấp vùng cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức và đoạt giải “Xuất sắc tiêu biểu” do Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức. Qua đây, THT học hỏi được nhiều kinh nghiệm, có cơ hội giao lưu, kết nối với đơn vị khác và được tiếp cận nhiều kiến thức qua các lớp tập huấn về ứng dụng công nghệ số để quảng bá sản phẩm, như: xây dựng kênh bán hàng, cách livestream bán hàng... Do đó, thị trường của THT ngày càng được mở rộng, khách đặt hàng nhiều hơn.

Đối với các mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ tham gia quản lý, việc xây dựng thương hiệu, chất lượng sản phẩm gắn với CĐS ngày càng trở nên quan trọng. Bởi trong điều kiện cạnh tranh ngày càng cao, chất lượng sản phẩm và khả năng tiếp cận thị trường sẽ quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi mô hình. Cùng với đó, việc mở các kênh bán hàng trực tuyến, sàn thương mại điện tử và nền tảng số đang mở ra nhiều cơ hội mới cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nếu biết khai thác hiệu quả. Chính vì vậy, việc nâng cao năng lực quản lý chất lượng sản phẩm và trang bị kỹ năng ứng dụng công nghệ trong kinh doanh không chỉ giúp các mô hình kinh tế tập thể nâng cao giá trị sản phẩm mà còn tạo điều kiện để mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, Hội LHPN tỉnh chú trọng mở các lớp tập huấn về quản lý chất lượng và truyền thông “Xây dựng và phát triển thương hiệu cho HTX trong thời kỳ CĐS” để hội viên, phụ nữ khởi nghiệp có cơ hội chia sẻ những mô hình, cách làm hay, sáng tạo với sản phẩm đặc trưng, OCOP, thương mại điện tử...

Theo thống kê của Hội LHPN tỉnh, đầu năm 2026, hội đã chỉ đạo ra mắt 4 THT do phụ nữ làm chủ, gồm chăn nuôi tổng hợp và trồng rau an toàn ở phường Bỉm Sơn và các xã Thiệu Tiến, Yên Định, nâng tổng số lên 102 HTX và 114 THT trên địa bàn tỉnh. Các thành viên mô hình kinh tế tập thể được tham gia nhiều lớp tập huấn về CĐS, xây dựng thương hiệu quảng bá sản phẩm để phát triển phù hợp với nhu cầu thị trường.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của xây dựng thương hiệu sản phẩm trong thời kỳ CĐS, đồng chí Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: “Trong bối cảnh hiện nay, việc ứng dụng công nghệ đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với các mô hình sản xuất, kinh doanh. Việc ứng dụng khoa học công nghệ và CĐS đang mở ra nhiều cơ hội để các mô hình kinh tế tập thể do nữ tham gia quản lý nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Hội đã tạo mọi điều kiện để hội viên, phụ nữ xây dựng thương hiệu và ứng dụng khoa học công nghệ theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS quốc gia. Qua đó, giúp hội viên, phụ nữ nắm bắt cơ hội để nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường”.

Bài và ảnh: Lê Hà