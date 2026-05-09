Hỗ trợ tới 1 tỷ đồng mỗi năm cho nghiên cứu sinh xuất sắc

Chương trình hỗ trợ nghiên cứu sinh xuất sắc giai đoạn 2026-2030 lần đầu tiên thiết kế cơ chế đầu tư trực tiếp, quy mô lớn cho nghiên cứu sinh, với mức hỗ trợ tối đa lên tới 1 tỷ đồng/năm/người.

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định 2103/QĐ-BKHCN 13/4/2026 phê duyệt “Chương trình hỗ trợ nghiên cứu sinh xuất sắc giai đoạn 2026-2030” (Chương trình VREF), đánh dấu bước chuyển mạnh trong tư duy chính sách, từ hỗ trợ đào tạo sang đầu tư trực tiếp cho nghiên cứu xuất sắc, nhằm hình thành lực lượng khoa học trẻ có năng lực vượt trội, có khả năng nghiên cứu độc lập, nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và sức cạnh tranh quốc gia.

