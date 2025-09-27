Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

Để giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã chú trọng việc hỗ trợ chị em phát triển từ hộ cá thể, nhỏ lẻ liên kết cùng nhau thành lập mô hình kinh tế tập thể là HTX, tổ hợp tác (THT), tổ liên kết.

Trao con giống cho thành viên Tổ hợp tác chăn nuôi xã Tam Lư.

Nhận thấy địa phương có nguồn nguyên liệu tre luồng dồi dào nhưng khai thác chưa hiệu quả, bị thương lái ép giá... năm 2021 chị Hà Thị Kiều ở xã Điền Quang đã vận động một số chị cùng thành lập THT sản xuất hàng thủ công mây tre đan xuất khẩu xã Điền Thượng (cũ) với 52 thành viên. Chị được chính quyền địa phương tạo điều kiện về thủ tục pháp lý, Hội LHPN xã động viên, kết nối tập huấn, quảng bá sản phẩm. Đến nay, số thành viên tăng lên 130 người, chủ yếu là lao động nữ, lao động hộ nghèo, hộ khó khăn. THT hoạt động linh hoạt, chị em được cấp nguyên liệu về nhà tự làm, định kỳ 2 ngày nộp thành phẩm về xưởng. Cách làm này phù hợp với những mẹ bỉm sữa, chị em có hoàn cảnh khó khăn tranh thủ làm thêm với thu nhập bình quân từ 3 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Từ những hộ sản xuất nhỏ lẻ, năm 2023 HTX chăn nuôi tổng hợp xã Vĩnh Yên (nay là xã Tây Đô) có 10 thành viên được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ mỗi hộ 300 con gà giống và 4,2 tạ thức ăn. Các thành viên đã chăm sóc con giống tốt và bán thịt, đồng thời giữ lại một phần đàn gà bố, mẹ để tái đàn; có hộ giữ lại một phần vốn tiếp tục mua con giống nuôi gối vụ... Với cách làm này, đến nay, các thành viên HTX vẫn duy trì được số lượng con nuôi và có nguồn thu nhập ổn định. Chị em liên kết hỗ trợ nhau các khâu dịch vụ, thị trường, thú y... nên chi phí giảm, tăng lợi nhuận.

Đây là 2 trong số nhiều mô hình kinh tế tập thể được Hội LHPN tỉnh chỉ đạo thành lập theo Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tiêu biểu giai đoạn 2017-2025” và Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ giai đoạn 2022-2030”. Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, hội luôn trăn trở, tìm giải pháp, hướng đi đúng đắn để hỗ trợ hội viên từ phát triển nhỏ lẻ, có tiềm năng và định hướng cho chị em liên kết cùng nhau phát triển thành hàng hóa, tạo ra thị trường tiêu thụ. Trong đó, hội chú trọng hỗ trợ thành lập, nâng cao chất lượng hoạt động của HTX, THT do phụ nữ quản lý.

Hàng năm, Hội LHPN tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và các giải pháp thiết thực để thực hiện; chỉ đạo các cấp hội rà soát, lựa chọn đăng ký thành lập mô hình HTX, THT để xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện; phối hợp với các kênh ngân hàng, tổ chức Tài chính vi mô Thanh Hóa, TYM... tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ, các mô hình kinh tế tập thể và thành viên mô hình vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh...

Qua 4 năm, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp triển khai các đề án đồng bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là tuyên truyền cho hơn 107.500 lượt hội viên, phụ nữ được tiếp cận thông tin, chính sách mới; 15 lớp tập huấn, diễn đàn, hội thảo cho hơn 2.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ quản lý HTX; thành lập nhiều mô hình kinh tế tập thể mới gắn với thế mạnh địa phương (nông sản, chăn nuôi, chế biến thực phẩm, rau sạch...), hỗ trợ cây, con giống, kỹ thuật, với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng; hỗ trợ gần 4.000 chị khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh, thành lập gần 700 doanh nghiệp nữ, trên 160 HTX, THT; hơn 600 sản phẩm của hội viên, phụ nữ được giới thiệu trên không gian mạng...

Từ năm 2017 đến nay đã có 267 ý tưởng khởi nghiệp của hội viên phụ nữ trong tỉnh tham gia Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp” các cấp, trong đó có 86 ý tưởng/sản phẩm được vinh danh, trao giải cấp tỉnh. Nhiều sản phẩm đạt giải cấp vùng, toàn quốc. Kết quả này đã góp phần cải thiện đời sống, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Bài và ảnh: Lê Hà