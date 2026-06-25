Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên không gian mạng

Để chủ động tham gia chuyển đổi số (CĐS), nhiều hội viên phụ nữ, chủ cơ sở sản xuất là nữ đã nắm bắt lợi thế mạng xã hội, xu hướng mới để phát triển, mở rộng sản xuất, tăng thu nhập cho gia đình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các nữ chủ cơ sở sản xuất tham gia tập huấn về “Xây dựng và phát triển thương hiệu cho HTX trong thời kỳ chuyển đổi số” do Hội LHPN tỉnh tổ chức.

Vận dụng các nền tảng số như zalo, facebook, youtube, tiktok, shopee..., chị Lê Thị Đang, xã Xuân Tín khởi nghiệp nghề làm thác nước phong thủy. Chị có sản phẩm “Thác nước Song Thư - kiến tạo không gian xanh” được Hội LHPN tỉnh trao giải xuất sắc tiêu biểu tại cuộc thi “Ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp” năm 2025. Cơ sở của chị đang kinh doanh chủ yếu là bán hàng trên mạng, thông qua zalo, facebook, youtube, tiktok, với thu nhập hàng chục triệu đồng/tháng; tạo việc làm cho nhiều lao động. Chị Đang chia sẻ: "Tôi lựa chọn hình thức bán hàng online vì gần như không mất chi phí, không bị giới hạn về khoảng cách địa lý. Cũng nhờ các nền tảng mạng xã hội, có những thời điểm cơ sở xuất đi hàng chục sản phẩm lớn nhỏ, phục vụ khách hàng trong cả nước".

Cũng như chị Đang, chị Quách Thị Anh, Tổ hợp tác Thảo dược Hương Quê, thôn Sơn Minh, xã Luận Thành; chị Vi Thị Luyến, Tổ hợp tác Dệt thổ cẩm Táy Dóo, xã Xuân Lẹ; chị Nguyễn Thị Hiền, Tổ hợp tác trồng rau sạch Nhuận Thạch, phường Đông Tiến và nhiều hội viên phụ nữ là chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã khởi nghiệp thành công nhờ sử dụng công nghệ và mạng xã hội. Các chị được tham gia nhiều lớp tập huấn về CĐS do hội LHPN các cấp tổ chức và chủ động học hỏi, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm thị trường, như: Xây dựng kênh bán hàng, livestream bán hàng... Nếu so với bán hàng truyền thống, lượng khách, sức tiêu thụ, doanh số thu về chưa tới một nửa so với livestream bán online và đăng bán trên các trang zalo, facebook, youtube, tiktok...

Chị Nguyễn Thị Hiền, Tổ hợp tác trồng rau sạch Nhuận Thạch, phường Đông Tiến, cho biết: “Thông qua mạng xã hội, tôi và nhiều chị em trong tổ đã bán được rất nhiều sản phẩm. Nếu không có mạng xã hội thì lượng hàng không dễ tiêu thụ nhanh như vậy. Nhưng quan trọng hơn là qua các trang mạng xã hội, chúng tôi tương tác với nhiều khách hàng, qua đó có thể quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác phù hợp”.

Có thể thấy, CĐS và ứng dụng công nghệ số là xu thế tất yếu, giúp thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh để nâng cao hiệu quả. Vì vậy, việc trang bị cho phụ nữ các kiến thức và kỹ năng số cơ bản sẽ giúp họ mở rộng kinh doanh, kết nối, đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng trong giai đoạn hiện nay.

Tổ hợp tác Dệt thổ cẩm Táy Dóo xã Xuân Lẹ chia sẻ kinh nghiệm livestream bán hàng trên mạng.

Để hội viên phụ nữ tiếp cận với công nghệ số, các cấp hội tạo điều kiện mở các lớp tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh trực tuyến, khai thác không gian mạng xã hội để xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm; các kỹ năng cơ bản về kinh doanh trực tuyến, bán hàng qua mạng, livestream... Cùng với đó, các cấp hội ra mắt nhiều mô hình CĐS, như: “Tổ phụ nữ ứng dụng công nghệ số”, “Gia đình số”... và hướng dẫn chị em biết sử dụng công nghệ, nhận diện những trang mạng không an toàn, bán hàng online, thanh toán điện tử...

Hiện nay, kinh tế số đã giúp nhiều phụ nữ là chủ hộ kinh doanh, doanh nghiệp tiếp cận thị trường thuận lợi, nhanh chóng. Nhiều chị em phát triển, mở rộng kinh doanh, tăng thu nhập thông qua sàn giao dịch thương mại, ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh. Trong 3 năm (2023, 2024 và 2025), Hội LHPN tỉnh đã lồng ghép với thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2021-2025” và tổ chức 7 cuộc truyền thông, 15 lớp tập huấn, 2 diễn đàn cho hơn 2.000 cán bộ, hội viên phụ nữ quản lý và thành viên HTX; hỗ trợ xây dựng 5 HTX mới; kết nối cho hội viên phụ nữ tham gia nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm; gần 2.000 sản phẩm các loại do hội viên phụ nữ sản xuất đã được giới thiệu, bán trên không gian mạng...

Thời gian tới, để hỗ trợ, thúc đẩy phụ nữ ứng dụng công nghệ số và vận dụng sự phát triển của mạng xã hội vào sản xuất, kinh doanh, Hội LHPN tỉnh tiếp tục phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn kiến thức về ứng dụng công nghệ số, kinh tế số... Qua đó, giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh do phụ nữ quản lý nâng cao vị thế, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm bền vững.

Bài và ảnh: Lê Hà