Hỗ trợ người dân trao trả 500 triệu đồng chuyển nhầm từ tài khoản lạ

Bất ngờ nhận được 500 triệu đồng từ một tài khoản lạ, anh Đỗ Trung Cương, sinh năm 1982, trú tại tổ dân phố Nghĩa Sơn 2, phường Nguyệt Viên đã không chút đắn đo, chủ động đến cơ quan Công an trình báo để tìm người trả lại.

Công an phường Nguyệt Viên đã hỗ trợ anh Cương trả lại 500 triệu đồng do chuyển nhầm cho chị Liên.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 4/5, tài khoản ngân hàng của anh Đỗ Trung Cương bất ngờ nhận được 500 triệu đồng từ một tài khoản lạ. Qua đối chiếu, tìm hiểu thì anh Cương xác nhận đây là số tiền từ tài khoản lạ không quen biết có thể bị chuyển nhầm, anh đã đến Công an phường Nguyệt Viên trình báo vụ việc.

Sau khi tiếp nhận nội dung trình báo của anh Cương, Công an phường Nguyệt Viên đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh chủ tài khoản chuyển tiền. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định người chuyển nhầm là chị Đặng Thị Kim Liên (sinh năm 1979), trú tại Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Sau khi hoàn tất xác minh theo đúng quy định của pháp luật, Công an phường đã hướng dẫn 2 bên hoàn tất thủ tục và hoàn chuyển lại toàn bộ số tiền 500 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

