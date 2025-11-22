Hotline: 0822.173.636   |

Hỗ trợ 4 hộ dân tại xã Hoằng Tiến bị thiệt hại nhà ở do bão

Tuyết Mai (CTV)
(Baothanhhoa.vn) - Mới đây, xã Hoằng Tiến đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho 4 hộ dân có nhà ở bị hư hỏng do bão và mưa lũ.

Mới đây, xã Hoằng Tiến đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho 4 hộ dân có nhà ở bị hư hỏng do bão và mưa lũ.

Lãnh đạo xã Hoằng Tiến và các đoàn thể chính trị - xã hội trao kinh phí hỗ trợ cho hộ dân có nhà ở bị hư hỏng do bão.

Các gia đình được hỗ trợ gồm hộ ông Lê Xuân Chiến, ở thôn Giang Sơn có nhà ở bị thiệt hại nặng, mức hỗ trợ 40 triệu đồng và các hộ: Lê Xuân Minh, Lê Văn Lộc, ở thôn Giang Sơn, Lê Xuân Tăng, ở thôn 1 có nhà ở bị thiệt hại một phần, mức hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ.

Lãnh đạo xã Hoằng Tiến trao kinh phí hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở.

Thăm hỏi và trao kinh phí hỗ trợ, lãnh đạo xã Hoằng Tiến động viên người dân sớm khắc phục hậu quả mưa bão để ổn định cuộc sống; đồng thời khẳng định hoạt động hỗ trợ được triển khai kịp thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đối với đời sống Nhân dân sau thiên tai.

