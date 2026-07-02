HLV Kim Sang Sik chốt danh sách 27 tuyển thủ Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc; Harry Kane giúp tuyển Anh giải lời nguyền 60 năm

Bỉ ngược dòng ngoạn mục, loại Senegal để tiến vào tứ kết World Cup 2026; Thủ môn số một của U17 Việt Nam Lý Xuân Hòa vỡ xương mặt; Jurgen Klopp sẵn sàng dẫn dắt tuyển Đức sau cú sốc tại World Cup 2026... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (2/7)

HLV Kim Sang Sik chốt danh sách 27 tuyển thủ Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc

Hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2026, HLV Kim Sang Sik đã chính thức chốt danh sách 27 cầu thủ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn. Đáng tiếc, Ngô Đăng Khoa là trường hợp duy nhất phải chia tay đội tuyển vì chấn thương.

HLV Kim Sang-sik đã chốt danh sách các cầu thủ sang Hàn Quốc tập huấn. Ảnh: Internet

Dù một số trụ cột như Duy Mạnh, Văn Khang và Ngọc Bảo đang gặp vấn đề về thể trạng, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn quyết định đưa họ đi cùng để đội ngũ y tế theo dõi sát sao. Trong đợt tập trung này, ông cũng mạnh dạn trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ tiềm năng như Quang Kiệt, Việt Cường.

Trong 12 ngày tại “xứ kim chi”, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có 3 trận giao hữu quan trọng nhằm hoàn thiện đội hình trước khi trở về nước chuẩn bị cho hành trình chính thức vào cuối tháng 7.

DANH SÁCH ĐT VIỆT NAM Thủ môn: Trần Trung Kiên, Đặng Văn Lâm, Lê Giang Patrik Hậu vệ: Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Trương Tiến Anh, Lê Ngọc Bảo, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Nhật Minh, Đinh Quang Kiệt Tiền vệ: Khuất Văn Khang, Nguyễn Hai Long, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hoàng Đức, Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Ngọc Mỹ Tiền đạo: Phạm Gia Hưng, Nguyễn Tài Lộc, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Trần Việt Cường

Thủ môn số một của U17 Việt Nam Lý Xuân Hòa vỡ xương mặt

Thủ thành tài năng Lý Xuân Hòa, người hùng góp công lớn giúp U17 Việt Nam giành vé dự World Cup 2026, vừa gặp phải chấn thương nghiêm trọng.

Thủ môn Lý Xuân Hoà từng giành Găng tay vàng tại giải U17 Đông Nam Á hồi tháng 4 vừa qua. Ảnh: Internet

Trong trận đấu tại vòng loại U17 Quốc gia chiều ngày 1/7 giữa U17 PVF và U17 Sông Lam Nghệ An, Xuân Hòa đã va chạm mạnh với đối phương khi nỗ lực cản phá. Kết quả chụp CT cho thấy anh bị vỡ xương hàm phải và hiện đang được điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn.

Thủ môn sinh năm 2009 này là nhân tố chủ chốt trong đội hình của HLV Cristiano Roland, từng giành danh hiệu Găng tay vàng tại giải U17 Đông Nam Á và là lá chắn thép giúp U17 Việt Nam gây tiếng vang lớn ở đấu trường châu lục. Đây là tổn thất không nhỏ cho cá nhân cầu thủ này và đội bóng trẻ PVF.

Harry Kane giải tỏa “lời nguyền”, tuyển Anh đối mặt thử thách lớn trước chủ nhà Mexico

Tuyển Anh vừa có màn ngược dòng kịch tính 2-1 trước CHDC Congo tại vòng 1/16 World Cup 2026 nhờ cú đúp của Harry Kane. Chiến thắng này không chỉ giúp “Tam sư” ghi tên vào vòng tứ kết mà còn chấm dứt “lời nguyền” 60 năm – lần đầu tiên đội bóng xứ sở sương mù thắng ngược tại World Cup kể từ năm 1966.

Harry Kane lập cú đúp tuyệt đỉnh cho tuyển Anh. Ảnh: Ben Jacobs

Tuy nhiên, hành trình chinh phục ngai vàng của thầy trò HLV Thomas Tuchel sắp tới sẽ rất gian nan. Tại tứ kết, Anh phải đối đầu với chủ nhà Mexico tại sân vận động huyền thoại Estadio Azteca.

Với lợi thế sân nhà, phong độ toàn thắng và điều kiện thi đấu tại vùng cao khắc nghiệt, Mexico được dự báo là “thuốc thử” cực mạnh, hứa hẹn tạo áp lực khủng khiếp lên đội hình vẫn còn nhiều vấn đề trong lối chơi của tuyển Anh.

Jurgen Klopp sẵn sàng dẫn dắt tuyển Đức sau cú sốc tại World Cup 2026

Sau thất bại cay đắng trước Paraguay tại vòng 1/16 World Cup 2026, tương lai của HLV Julian Nagelsmann tại tuyển Đức đang bị đặt dấu hỏi lớn. Theo chuyên gia Fabrizio Romano, Jurgen Klopp hiện đã sẵn sàng trở lại nghiệp huấn luyện và đặc biệt hứng thú với việc dẫn dắt “Die Mannschaft” trong giai đoạn tái thiết này.

Klopp sẵn sàng ngồi ghế nóng tuyển Đức. Ảnh: Internet

Dù Nagelsmann vẫn còn hợp đồng đến năm 2028, Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) dự kiến sẽ sớm tiến hành đánh giá toàn diện sau màn trình diễn thất vọng của đội nhà.

Từng nhiều lần chỉ ra những vấn đề cốt lõi trong triết lý và hệ thống đào tạo của bóng đá Đức, Klopp được kỳ vọng là nhân tố then chốt để thực hiện cuộc cải tổ toàn diện, vực dậy vị thế của cựu vương thế giới trong thời gian tới.

Bỉ ngược dòng ngoạn mục, loại Senegal để tiến vào tứ kết World Cup 2026

Trong trận cầu kịch tính tại vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra sáng 2/7, đội tuyển Bỉ đã tạo nên màn ngược dòng không tưởng trước Senegal. Dù để đại diện châu Phi dẫn trước 2 bàn nhờ công của Mouhamadou Diarra và Ismaila Sarr, “Quỷ đỏ” vẫn kiên cường vùng lên ở những phút cuối.

Bỉ giành vé vào vòng 1/18 World Cup 2026 đầy nghẹt thở. Ảnh: FIFA

Lukaku rút ngắn cách biệt ở phút 86, trước khi Tielemans gỡ hòa 2-2 chỉ 3 phút sau đó. Tinh thần hưng phấn giúp Bỉ duy trì thế trận áp đảo trong hiệp phụ. Phút 119, từ tình huống phạt đền sau khi VAR vào cuộc, Tielemans một lần nữa tỏa sáng bằng pha dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 3-2 nghẹt thở cho Bỉ.

Với thắng lợi này, thầy trò HLV Rudi Garcia chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết đầy bản lĩnh.

Vòng 1/16 World Cup 2026: Chủ nhà Mỹ xuất trận, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đối mặt thử thách

Loạt trận vòng 1/16 World Cup 2026 tiếp tục diễn ra hấp dẫn vào ngày 2/7 và 3/7.

7h00 ngày 2/7, đội chủ nhà Mỹ dưới sự dẫn dắt của HLV Pochettino chạm trán Bosnia - tân binh lần đầu góp mặt tại vòng knock-out. Lúc 2h00 ngày 3/7, nhà vô địch Euro 2024 Tây Ban Nha sẽ đụng độ Áo, đội bóng vừa trở lại vòng loại trực tiếp sau 72 năm chờ đợi.

Tâm điểm của loạt trận là cuộc đại chiến lúc 6h00 ngày 3/7 giữa Bồ Đào Nha và Croatia. Với việc Ronaldo vẫn đang “tịt ngòi” ở các vòng knock-out World Cup, Bồ Đào Nha được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước một đối thủ giàu kinh nghiệm như Croatia.

HS