Hiệu quả ứng dụng chuyển đổi số trong các HTX

Thời gian qua, nhiều HTX trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số (CĐS) vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, khả năng kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng sức cạnh tranh cho các sản phẩm trên thị trường.

Chị Phạm Thị Hậu, Giám đốc HTX Nông dược Sống hạnh phúc, xã Cẩm Thạch thực hiện livestream bán sản phẩm.

Được thành lập đầu năm 2025, HTX Nông dược Sống hạnh phúc, xã Cẩm Thạch có 7 thành viên chuyên nghiên cứu, sản xuất và cung ứng cho thị trường các loại trà thảo dược, như: trà xạ đen cà gai leo, trà thìa canh, trà giảo cổ lam, trà tía tô... Bên cạnh khâu sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn, HTX còn đẩy mạnh việc marketing, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm; trong đó, việc ứng dụng công nghệ số được lao động của HTX sử dụng thành thục, mang lại hiệu quả thiết thực.

Với chị Phạm Thị Hậu, công việc làm thường xuyên trong gần 1 năm qua chính là thực hiện các video ngắn giới thiệu sản phẩm và tổ chức livestream bán hàng trên các nền tảng số. Từ khi thực hiện các video ngắn và giao dịch điện tử trên nền tảng số, gia đình chị Hậu cùng những thành viên trong HTX đã thuận lợi hơn trong việc quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Chị Phạm Thị Hậu, Chủ tịch HĐQT, giám đốc HTX cho biết: "Ngay từ khi mới thành lập, HTX đã lựa chọn ứng dụng công nghệ số để thực hiện các khâu truyền thông marketing và tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số như tiktok, facebook, zalo... Hiện nay, các sản phẩm của chúng tôi đã tiếp cận với khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Chỉ cần theo dõi các video ngắn hoặc check mã QR trên bao bì, khách hàng đã nắm được các quy trình sản xuất của sản phẩm, từ đó tạo được niềm tin với khách hàng”.

Được biết, HTX Nông dược Sống hạnh phúc đã phát triển được 10 sản phẩm trà thảo dược, trong đó có 1 sản phẩm trà xạ đen cà gai leo đã đạt sản phẩm OCOP 3 sao năm 2024. Nhờ tích hợp đa công nghệ trong tiêu thụ sản phẩm nên trung bình HTX đưa ra thị trường khoảng 30.000 sản phẩm/năm, doanh thu khoảng 700 triệu đồng/năm, trong đó khoảng 80% sản phẩm được bán

online qua tiktok, facebook, shopee và khoảng 20% sản phẩm được bán trực tiếp tại hội chợ, sự kiện thương mại. Hiện HTX đang tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động.

Đối với HTX Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, xã Quảng Ngọc, việc ứng dụng công nghệ số đã được áp dụng hiệu quả cả ở khâu sản xuất và kinh doanh. Ở khâu sản xuất, HTX đã lắp đặt hệ thống tưới tự động, nhỏ giọt theo công nghệ Isarel để chăm sóc cây trồng. Điều đáng lưu ý là toàn bộ hệ thống tưới được điều khiển tự động phần mềm cài đặt trên điện thoại thông minh. Do đó, dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần có kết nối internet là có thể tưới, bón phân cho cây trồng. Ngoài ra, HTX còn ứng dụng công nghệ số để quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm trên sàn thương mại điện tử. Với 7 sản phẩm nổi bật, như: trà rau má, bột rau má cỏ ngọt, bột cần tây... Việc ứng dụng CĐS không chỉ giúp HTX xây dựng được vùng sản xuất nguyên liệu đạt chuẩn, năng suất cao mà còn hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử.

Theo đánh giá của Liên minh HTX tỉnh, hiện nay, có khoảng 15% HTX nông nghiệp áp dụng công nghệ cao trong canh tác, nuôi trồng, bảo quản; áp dụng công nghệ sinh học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và kinh doanh, phần mềm quản lý. Trong đó, mới có khoảng 10% HTX nông nghiệp sử dụng hiệu quả website để giới thiệu, quảng bá, bán hàng, thực hiện phương thức tiếp thị trên các nền tảng số. Điều đáng ghi nhận chính là hầu hết sản phẩm được HTX quảng bá, tiêu thụ trên nền tảng số đều cơ bản đáp ứng yêu cầu để áp dụng phần mềm quản lý dữ liệu và truy xuất nguồn gốc.

Ông Lê Hồng Hải, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Để hỗ trợ các HTX đẩy mạnh CĐS, thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức các lớp tập huấn ứng dụng CĐS, công nghệ số cho các HTX và thành viên HTX. Trong mỗi khóa tập huấn, liên minh đã tổ chức cho các học viên tham quan, học tập kinh nghiệm tại các HTX có ứng dụng công nghệ số hiệu quả. Cùng với đó, trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh sẽ hỗ trợ các HTX tiếp cận Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Thanh Hóa để có thêm nguồn lực đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, nhất là ứng dụng công nghệ số vào phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thực tế cho thấy, việc ứng dụng CĐS không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn thay đổi tư duy sản xuất từ truyền thống sang sản xuất hàng hóa, minh bạch thông tin, nguồn gốc sản phẩm trong các HTX và thành viên. Đây là tiền đề để đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS trong khu vực kinh tế tập thể, HTX, góp phần đưa sản phẩm của các HTX vươn ra những thị trường lớn.

Bài và ảnh: Lê Hòa