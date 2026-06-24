Hiệu quả các phong trào thi đua, mô hình xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, các phong trào thi đua, mô hình XDNTM đã lan tỏa sâu rộng trên địa bàn tỉnh, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, thay đổi diện mạo quê hương. Trong giai đoạn mới, các phong trào, mô hình đang chuyển trọng tâm từ số lượng sang nâng cao chất lượng, gắn liền với chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế...

Người dân xã Thiệu Hóa tham gia phong trào chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn.

Xác định thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, mô hình XDNTM là tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội, hầu hết các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực triển khai các nội dung của phong trào một cách cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế. Nhiều phong trào như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Nhân dân tham gia đóng góp nâng cấp mở rộng đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh; phân loại rác thải tại hộ gia đình; ngày chủ nhật xanh... Cùng các mô hình như đường hoa thanh niên, hàng cây nông dân... đã được người dân nhiệt tình hưởng ứng, tham gia.

Tại xã Thọ Xuân, phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” đã được phát động, triển khai đồng bộ tại tất cả các thôn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với các hoạt động thiết thực như tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, phân loại rác, xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp... Hưởng ứng phong trào, Hội LHPN xã Thọ Xuân đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa; tập trung tuyên truyền để hội viên nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt, hạn chế sử dụng túi ni-lông và sản phẩm nhựa dùng một lần... Đồng thời, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tích cực đăng ký, quản lý các tuyến đường phụ nữ tự quản, xây dựng đường hoa, hàng rào xanh, gắn biển 20 mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”... góp phần tạo cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Các chi hội duy trì hoạt động vệ sinh môi trường vào chủ nhật hằng tuần; vận động người dân bóc xóa biển quảng cáo; cải tạo nhiều điểm tập kết rác thành bồn hoa, tiểu cảnh xanh, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư...

Chị Lê Thị Tuyết, người dân xã Thọ Xuân, cho biết: “Sau khi được tập huấn hướng dẫn phân loại rác thải và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón, gia đình tôi đã phân loại riêng lá cây, quả, rau xanh hỏng... ủ với men vi sinh để có phân dùng bón cho cây trồng. Việc phân loại này không chỉ góp phần xây dựng cảnh quan sạch đẹp mà còn giảm đáng kể tình trạng tồn đọng rác thải”.

Những ngày này, trên khắp các thôn, ngõ xóm của xã Thiệu Hóa đang rộn ràng khí thế thi đua chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn. Trên tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, các nội dung từ quy mô đầu tư đến phương án thực hiện, mức đóng góp đều được đưa ra bàn bạc công khai.

Ông Nguyễn Chí Hùng, trưởng khu phố 4 cho biết: “Nhân dân trong khu phố rất đồng tình, ủng hộ chủ trương của xã, các cuộc họp đều diễn ra dân chủ, người dân tham gia ý kiến rất tích cực, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chung. Nhiều hộ dân không chỉ đóng góp kinh phí mà còn tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình phụ, chặt bỏ cây cối để mở rộng mặt bằng thi công”.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, người dân khu phố 4, cho biết: “Ai cũng mong muốn đường làng, ngõ xóm được khang trang, sạch đẹp hơn nên đều tích cực hưởng ứng. Sau khi đường làng, ngõ xóm được mở rộng, tôi cùng người dân chung tay vệ sinh tuyến đường hằng tuần để môi trường thêm xanh, sạch, đẹp”. Bên cạnh nâng cấp hạ tầng khu dân cư, tại nhiều tuyến đường, người dân cùng nhau trồng và chăm sóc cây xanh, tạo nên những tuyến đường xanh mát, góp phần cải thiện môi trường sống. Để duy trì hiệu quả mô hình, các chi hội phụ nữ còn phát động phong trào “Ngày chủ nhật yêu thương” kêu gọi hội viên và người dân mang các loại phế liệu tái chế đến bỏ vào “Ngôi nhà phế liệu”. Hoạt động này không chỉ góp phần làm sạch môi trường mà còn tạo nên thói quen tốt trong việc thu gom, tái chế rác thải.

Qua các phong trào thi đua XDNTM, cảnh quan môi trường, đường làng, ngõ xóm, bộ mặt nông thôn làng quê đã có nhiều đổi mới, đời sống thu nhập của người dân được nâng lên; nhiều nét đẹp văn hóa được phát huy; tình làng, nghĩa xóm được vun đắp, Nhân dân gắn bó, đoàn kết hơn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Bài và ảnh: Lê Ngọc