Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa triển khai các hoạt động trọng tâm những tháng cuối năm

Sáng 20/9, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ X nhằm triển khai hoạt động trọng tâm những tháng cuối năm.

Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Mai Xuân Thông phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Mai Xuân Thông nhấn mạnh: Hội nghị là dịp để cộng đồng doanh nghiệp đánh giá lại hoạt động 8 tháng qua; ghi nhận nỗ lực vượt khó của các doanh nhân trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động; đồng thời khẳng định quyết tâm đổi mới, đồng hành cùng tỉnh trong mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đại diện các doanh nghiệp dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã thông qua nghị quyết quan trọng nhằm triển khai những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Theo đó, hiệp hội sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), gồm Giải Pickleball Doanh nghiệp - Doanh nhân Thanh Hóa mở rộng lần thứ I, Giải Golf Doanh nhân Thanh Hóa mở rộng lần thứ IV.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đới Sỹ Nam thông tin về kế hoạch tổ chức các chương trình trọng tâm những tháng cuối năm.

Đây là những hoạt động thể thao, giao lưu không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho doanh nhân, mà còn tạo cơ hội kết nối, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Xuân Hưng thông tin phát động Giải Pickleball Doanh nghiệp - Doanh nhân Thanh Hóa mở rộng lần thứ I.

Hội nghị cũng thống nhất triển khai Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch dự kiến tổ chức vào cuối năm 2025, gắn với các sự kiện lớn của tỉnh nhằm quảng bá hình ảnh Thanh Hóa, thu hút thêm đối tác, nhà đầu tư, góp phần nâng cao vị thế địa phương.

Thông tin một số nội dung về công tác nhân sự, đại diện Hiệp hội cho biết, ông Mai Xuân Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội sẽ phụ trách điều hành hoạt động của Hiệp hội trong thời gian tới.

Về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030, sự kiện quan trọng này dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 12/2025.

Đại diện doanh nghiệp thảo luận tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã tập trung phân tích những khó khăn gặp phải trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ vướng mắc thủ tục hành chính, tiếp cận vốn tín dụng, đến nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao.

Giám đốc VietinBank chi nhánh Bắc Thanh Hóa Lê Văn Dũng trao đổi với doanh nghiệp về tình hình tiếp cận vốn tín dụng.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kiến nghị tháo gỡ các khó khăn trong thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản, đáp ứng nguồn cung nguyên vật liệu xây dựng thông thường; đề xuất cơ quan Nhà nước công bố giá vật liệu xây dựng sát với thị trường để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khai thác cũng như giải quyết điểm nghẽn, thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư công.

Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Mai Xuân Thông thông tin, điều hành thảo luận.

Các đại biểu đồng thời đề xuất nhiều nội dung nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong tỉnh trên thị trường, phát huy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Hiệp hội đã phát động tài trợ, ủng hộ tổ chức các hoạt động, chương trình trọng tâm và an sinh xã hội trong thời gian tới.

Minh Hằng