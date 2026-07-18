Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đoàn hành trình về nguồn, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu mộ Đại tướng ở xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị và các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, Thành cổ Quảng Trị.

Lãnh đạo và hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh dâng hương, dâng hoa tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - Đảo Yến, các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, vị đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đoàn cũng đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc; dâng hương lên từng phần mộ của 10 nữ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại “tọa độ lửa” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Địa danh lịch sử Ngã ba Đồng Lộc bất tử đã đi vào lịch sử, trở thành địa chỉ tự hào, biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Lãnh đạo và hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh dâng hoa lên phần mộ 10 nữ thanh niên xung phong.

Kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trung tâm Thành cổ Quảng Trị - biểu tượng bất diệt của ý chí kiên cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa dâng hoa, dâng hương lên các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị.

Trước anh linh của các Anh hùng liệt sĩ, các thành viên trong đoàn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, thi đua sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Hồng Ngọc