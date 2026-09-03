Hiện thực hóa khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương

Xuất phát từ tình yêu quê hương cùng tinh thần “dám nghĩ, dám làm”, anh Lò Văn Phương ở xã miền núi Tân Thành đang đánh thức tiềm năng đất đai và sản vật bản địa, xây dựng thương hiệu Bản Nàng Farm - một mô hình kinh tế tuần hoàn bền vững, từng bước hiện thực hóa khát vọng làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương.

Anh Lò Văn Phương đã xây dựng thành công sản phẩm OCOP 3 sao rượu nếp cau Bản Nàng. Ảnh: Lê Hòa

Sinh năm 1994, tuổi thơ Lò Văn Phương gắn bó với cây lúa, văn hóa bản địa của đồng bào Thái tại thôn Thành Nàng, xã Tân Thành. Từng tốt nghiệp cử nhân luật và công tác tại một số doanh nghiệp lớn, song với tình yêu quê hương tha thiết, anh Phương luôn trăn trở và mong muốn quảng bá, phát triển tiềm năng, văn hóa bản địa của đồng bào địa phương thành giá trị kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Tháng 9/2022, những viên gạch đầu tiên của Bản Nàng Farm được đặt xuống. Anh Phương lựa chọn phát triển cây lúa nếp hạt cau bản địa và một số cây trồng, vật nuôi khác để “lấy ngắn nuôi dài”. Song cuộc sống gia đình có nhiều biến cố, ước mơ ấy đã tạm gác lại. Đến năm 2024, những dự án của Lò Văn Phương mới tái khởi động. Từ vỏn vẹn 1.000m2 canh tác ban đầu, anh Phương đã mở rộng quy mô lên gần 3.000m2 trồng lúa nếp hạt cau và hơn 2ha đất canh tác các loại cây trồng, như: vải thiều, xạ đen và cà gai leo, hồng giòn không hạt, ổi và xoài Đài Loan... Cùng với đó, anh đầu tư xây dựng nhà xưởng khoảng 200m2, từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất rượu nếp cau Bản Nàng.

Không dừng lại ở trồng trọt, Bản Nàng Farm đã và đang trở thành mô hình nông nghiệp tổng hợp đầy sức sống, với đối tượng cây trồng, vật nuôi đa dạng. Đến nay, mô hình của anh Lò Văn Phương duy trì 10 con lợn nái sinh sản, 500 con vịt, 200 con ngan, 300 con gà và 1.000 con chim cút thương phẩm. Bên cạnh đó, mỗi năm gia đình anh Phương còn cung ứng khoảng 150 - 180 con lợn giống cho người dân địa phương. Cơ sở còn chủ động nuôi sâu canxi với sản lượng khoảng 200kg/tháng, tạo nguồn thức ăn giàu đạm và canxi phục vụ chăn nuôi; đồng thời trồng hơn 500m2 chuối, tương đương khoảng 100 gốc lấy thân làm nguyên liệu ủ vi sinh và thức ăn cho đàn vật nuôi.

Anh Phương cho biết: “Với những khó khăn bước đầu của người khởi nghiệp, tôi chủ động tối ưu hóa nguồn lực từ phụ phẩm nông nghiệp sẵn có để chế biến thức ăn, phân bón cho cây trồng, vật nuôi, vừa giảm chi phí sản xuất và từng bước hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững”.

Cuối năm 2024, sản phẩm rượu nếp cau Bản Nàng đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Đến nay, mô hình kinh tế Bản Nàng Farm không chỉ mang lại lợi nhuận khoảng 160 triệu đồng/năm mà còn tạo việc làm ổn định cho 3 lao động thường xuyên và nhiều lao động thời vụ tại địa phương.

Bà Hoàng Thị Lài, Phó trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Tân Thành, cho biết: “Bản Nàng Farm là mô hình thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu, thể hiện sự đổi mới tư duy trong sản xuất nông nghiệp tại vùng khó khăn. Sự thành công của Bản Nàng Farm không chỉ đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà còn khẳng định vai trò cầu nối của thanh niên trong việc làm giàu từ tiềm năng quê hương”.

Lê Hòa