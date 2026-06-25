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Hiến máu nhân đạo - Gieo mầm sự sống, lan tỏa yêu thương tới cộng đồng

Kim Dung
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25/6, Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Thanh Hóa, Quỹ Hy vọng cùng một số doanh nghiệp tổ chức chương trình “Hiến máu nhân đạo - Gieo mầm sự sống”.

Hiến máu nhân đạo - Gieo mầm sự sống, lan tỏa yêu thương tới cộng đồng

Sáng 25/6, Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Thanh Hóa, Quỹ Hy vọng cùng một số doanh nghiệp tổ chức chương trình “Hiến máu nhân đạo - Gieo mầm sự sống”.

Hiến máu nhân đạo - Gieo mầm sự sống, lan tỏa yêu thương tới cộng đồng

Chương trình “Hiến máu nhân đạo - Gieo mầm sự sống” diễn ra sáng 25/6 tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Thanh Hóa.

Chương trình thu hút khoảng 100 người tham gia là sinh viên, giảng viên, cán bộ nhà trường và đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn. Với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng, đông đảo tình nguyện viên đã đăng ký hiến máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Hiến máu nhân đạo - Gieo mầm sự sống, lan tỏa yêu thương tới cộng đồng

Đông đảo giảng viên, cán bộ nhà trường, sinh viên và đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia chương trình hiến máu nhân đạo.

Không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo, chương trình còn hướng tới kết nối các giá trị cộng đồng thông qua hoạt động thiện nguyện thiết thực.

Điểm nhấn của sự kiện là toàn bộ chi phí hỗ trợ truyền thông sẽ được đóng góp vào Quỹ Hy vọng, đồng hành cùng dự án “Ánh sáng học đường” nhằm xây dựng trường học cho trẻ em vùng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Kim Dung

Từ khóa:

#Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa #Hiến máu nhân đạo #Chương trình #Doanh nghiệp #Yêu thương #Hy vọng #Trung tâm #Cao đẳng #Truyền thông #Thiện nguyện

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