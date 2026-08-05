Danh sách các đơn vị nợ đọng bảo hiểm trên 3 tháng

Nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động và tăng cường tính minh bạch trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa công khai danh sách các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 3 tháng trở lên (tính đến ngày 30/6/2026).

Theo danh sách, có 872 đơn vị đang chậm đóng với tổng số tiền trên 313,2 tỷ đồng, trong đó 746 đơn vị còn lao động tham gia bảo hiểm và 126 đơn vị không còn lao động tham gia.

Danh sách doanh nghiệp đang hoạt động còn lao động tham gia BHXH, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 3 tháng trở lên (tính đến ngày 30/6/2026) xem tại đây.

Danh sách doanh nghiệp đang hoạt động không còn lao động tham gia BHXH, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 3 tháng trở lên (tính đến ngày 30/6/2026) xem tại đây.