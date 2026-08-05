Giải tỏa ách tắc, khơi thông dòng chảy sông Hoàng

Xã Thọ Ngọc đang huy động các nguồn lực, máy móc tiến hành vớt bèo mảng, giải toả ách tắc, khơi thông dòng chảy trên chiều dài 4 km sông Hoàng đoạn qua địa bàn.

Huy động lực lượng, phương tiện vớt bèo mảng khơi thông dòng chảy trên sông Hoàng.

Lực lượng nòng cốt tham gia là cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng dân quân tự vệ địa phương và Nhân dân.

Dự kiến trong thời gian 7 ngày, xã Thọ Ngọc huy động hơn 1.000 ngày công cùng với máy móc trục vớt bèo mảng, cồn cây trong lòng sông, phát quang bụi rậm, giải toả các điểm tắc nghẽn, đảm bảo nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho sông Hoàng đoạn qua địa bàn xã.

Sông Hoàng có nhiệm vụ tiêu thoát lũ cho các địa phương thuộc khu vực huyện Thọ Xuân, Triệu Sơn, Thiệu Hoá, Đông Sơn (cũ). Do nhiều năm không được nạo vét, lòng sông bồi lắng, cùng với đó là bụi rậm gây ách tắc dòng chảy, ảnh hưởng đến công tác tiêu úng trong mùa mưa bão.

Đình Hà