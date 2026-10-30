Hiện đại hóa môi trường chăm sóc, giáo dục trẻ

Những năm gần đây, các trường thuộc bậc học mầm non đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào mọi hoạt động từ khâu quản lý, đổi mới phương pháp giảng dạy đến kết nối giữa nhà trường với gia đình. Sự chủ động này đang từng bước hiện đại hóa môi trường chăm sóc, giáo dục trẻ trong kỷ nguyên số.

Một giờ học của cô, trò Trường Mầm non Ngọc Sơn, phường Ngọc Sơn trên nền tảng công nghệ thông tin.

Trước đây, giáo viên mầm non phải rất vất vả mới có thể tìm kiếm những hình ảnh, biểu tượng, đồ dùng phục vụ bài giảng. Thì nay, giáo viên có thể sử dụng internet, các phần mềm, công cụ AI... để khai thác tài nguyên giáo dục phong phú cho bài giảng điện tử. Chỉ cần vài cái “click" chuột là hình ảnh những con vật ngộ nghĩnh, những bông hoa đủ màu sắc, những hàng chữ di chuyển và những con số biết nhảy theo nhạc hiện ra, thu hút sự chú ý, kích thích hứng thú học tập của trẻ. Nhiều năm về trước, Trường Mầm non Ngọc Sơn, phường Ngọc Sơn đã ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học. Đến năm học 2023-2024, trước yêu cầu thực tiễn, nhiệm vụ này được nhà trường triển khai sâu rộng ở tất cả các hoạt động giáo dục từ giáo án ký số, hồ sơ điện tử đến hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Cô giáo Phạm Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngọc Sơn, cho biết: “Cùng với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của chuyển đổi số (CĐS) trong giáo dục đối với mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng như phụ huynh học sinh, nhà trường đã chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện CĐS. Hiện mạng lưới internet cùng hệ thống máy tính, ti vi màn hình lớn đã phủ kín 100% lớp học và phòng chức năng, tạo môi trường thuận lợi để giáo viên tiếp cận phương pháp dạy học hiện đại cũng như đưa công tác quản lý chuyên môn lên nền tảng số. Ngoài ra, nhà trường cũng đã trang bị phần mềm cân đối dinh dưỡng phục vụ đắc lực cho hoạt động bán trú, giúp bảo đảm mỗi bữa ăn của trẻ có đủ năng lượng, cân đối giữa các nhóm chất, từ đó góp phần nâng cao thể trạng và hỗ trợ phát triển toàn diện cho trẻ”.

Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, Trường Mầm non Ngọc Sơn cũng chú trọng nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho đội ngũ giáo viên trong từng giờ dạy. Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn nội bộ, khuyến khích giáo viên tự học, tự bồi dưỡng kiến thức về CĐS. Đến nay, 100% cán bộ, giáo viên đã thành thạo trong khai thác tài nguyên giáo dục số, sử dụng các phần mềm quản lý hồ sơ, sổ sách điện tử. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng điện tử giúp không khí lớp học trở nên sinh động, kích thích tư duy và sự tò mò của trẻ.

Cô giáo Hoàng Đạo Tín, giáo viên Trường Mầm non Ngọc Sơn chia sẻ: “CĐS và công nghệ AI đã mang lại những giá trị thiết thực. Nếu trước đây mỗi giờ lên lớp bị giới hạn bởi giáo án truyền thống và những giáo cụ trực quan khiêm tốn, thì nay AI đã trở thành “trợ lý đắc lực” giúp giáo viên thổi hồn vào từng bài học. Nhờ hình ảnh sống động, video trực quan và các trò chơi tương tác thông minh, mỗi tiết học không còn là sự tiếp nhận thụ động mà trở thành một hành trình khám phá đầy hứng khởi đối với học sinh. Để mỗi tiết học trên nền tảng số thực sự ý nghĩa, tôi coi việc tự học là cốt lõi. Bên cạnh các khóa tập huấn chuyên môn, tôi liên tục tìm tòi, nghiên cứu, sử dụng các nền tảng tiên tiến như ChatGPT hay Canva để thiết kế bài giảng phù hợp phục vụ “sứ mệnh” gieo mầm tri thức”.

Tại nhiều trường mầm non khác trong tỉnh, ban giám hiệu các nhà trường cũng đang từng bước số hóa trong mọi hoạt động giáo dục, đặc biệt là trong quản lý và giảng dạy. Theo cô giáo Lê Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bút Sơn, xã Hoằng Hóa, việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT và CĐS đã mang lại “luồng sinh khí mới” cho nhà trường, nhất là khi quy mô nhà trường được mở rộng sau khi sắp xếp, sáp nhập. Từ khâu quản lý nhân sự, cơ sở vật chất, khẩu phần ăn của trẻ đến các hoạt động chuyên môn đều được thực hiện trên môi trường số minh bạch, khoa học. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp nhà trường nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ toàn diện, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục mầm non hiện đại và thân thiện.

Không chỉ phục vụ quản lý, giảng dạy, CĐS trong các trường mầm non còn tạo bước ngoặt trong kết nối giữa nhà trường với phụ huynh. Thông qua các phần mềm quản lý, ứng dụng liên lạc điện tử và các kênh truyền thông chính thức, mọi thông tin về hoạt động học tập, chế độ sinh hoạt, thực đơn bán trú hàng ngày của trẻ được cập nhật nhanh chóng, minh bạch. Phụ huynh có thể dễ dàng theo dõi và đồng hành cùng nhà trường từng ngày, từ đó củng cố lòng tin và sự phối hợp chặt chẽ trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Chị Nguyễn Thị Thủy có con đang theo học tại Trường Mầm non Bút Sơn chia sẻ: “Từ những thông tin được cập nhật trên nhóm Zalo của lớp, tôi cũng như các phụ huynh khác có thể nắm bắt được các hoạt động diễn ra trong ngày, trong tháng của lớp con mình học, nhất là việc học tập và sinh hoạt của bé tại trường. Đây là kênh thông tin rất hữu ích để kết nối gia đình và nhà trường trong chăm sóc, giáo dục trẻ”.

Việc số hóa đồng bộ từ quản lý, giảng dạy đến kết nối nhà trường - gia đình của các trường thuộc bậc học mầm non đang từng bước xây dựng những “ngôi trường số” thân thiện, hiện đại, đặt nền móng vững chắc cho mục tiêu kiến tạo nên một thế hệ trẻ phát triển toàn diện, đủ bản lĩnh và trí tuệ để vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Bài và ảnh: Phong Sắc