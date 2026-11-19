Khánh thành công trình Trường Tiểu học Hoằng Lộc - Phân hiệu 1

Sáng 19/11, hòa chung không khí chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), UBND xã Hoằng Lộc đã tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng công trình Trường Tiểu học Hoằng Lộc - Phân hiệu 1.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Trường Tiểu học Hoằng Lộc - Phân hiệu 1.

Công trình được đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ 2, tạo môi trường học tập khang trang, an toàn cho thầy và trò địa phương.

Dự án có tổng diện tích khuôn viên 6.900 m2, bao gồm khu nhà lớp học 3 tầng, khu nhà hiệu bộ 3 tầng cùng các hạng mục phụ trợ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như cổng, tường rào, đường chạy, nhà xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy, khuôn viên cây xanh...

Tổng mức đầu tư của dự án sau điều chỉnh là 32,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách huyện (cũ) hỗ trợ 6 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách xã.

Trường Tiểu học Hoằng Lộc - Phân hiệu 1 được xây dựng theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

Việc đưa công trình vào sử dụng đúng dịp 20/11 là món quà ý nghĩa tri ân đội ngũ nhà giáo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của xã Hoằng Lộc trong giai đoạn mới.

Hương Quỳnh