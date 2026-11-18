Ra mắt sổ tay hướng dẫn ứng dụng AI trong giảng dạy và quản lý giáo dục

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) vừa phối hợp cùng Trường Đại học RMIT ra mắt sổ tay hướng dẫn nhà giáo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và quản lý giáo dục nhằm hỗ trợ đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ứng dụng AI một cách hiệu quả.

(Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Khi các công cụ AI ngày càng phổ biến trong lớp học và môi trường làm việc, đội ngũ nhà giáo đang tìm kiếm những cách thức mới để tra cứu và phân tích thông tin, soạn bài, tạo câu hỏi, thiết kế học liệu, phản hồi học tập, quản lý lớp học và tự bồi dưỡng chuyên môn. Bên cạnh đó, AI cũng đặt ra những thách thức mới về kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm công bằng, tôn trọng bản quyền và duy trì vai trò chuyên môn của nhà giáo.

Sổ tay hướng dẫn ra đời nhằm đồng hành cùng thầy cô trên hành trình này bằng những hướng dẫn cụ thể, gần gũi và có thể áp dụng vào công việc giảng dạy, học tập và quản lý hằng ngày. Thay vì chú trọng vào các nội dung nặng tính kỹ thuật, tài liệu chọn hướng tiếp cận mang tính thực tiễn, giúp nhà giáo hiểu được cách làm thế nào có thể ứng dụng AI có chủ đích nhằm nâng cao kết quả học tập, tăng cường hiệu suất và hỗ trợ nâng cao tính hiệu quả của hoạt động giảng dạy.

Sổ tay được xây dựng trên cơ sở tham khảo các định hướng, khung năng lực và tài liệu uy tín trong nước và quốc tế về chuyển đổi số, năng lực số và ứng dụng AI trong giáo dục, trong đó có các khung năng lực số của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khung năng lực AI cho giáo viên và người học của UNESCO, cùng các báo cáo, khuyến nghị liên quan của OECD và một số cơ quan giáo dục quốc tế.

Sổ tay được xây dựng theo sáu chủ đề, dẫn dắt người đọc từ những kiến thức nền tảng về AI đến các ứng dụng thực tiễn. Nội dung bao gồm sử dụng AI hiệu quả và có trách nhiệm, xây dựng kế hoạch dạy học và bài giảng, thiết kế kiểm tra, đánh giá, xây dựng học liệu số, hỗ trợ quản lý học tập và quản trị nhà trường cũng như phát triển chuyên môn và năng lực nhà giáo trong thời đại AI.

Xuyên suốt tài liệu, nhà giáo được tiếp cận các ví dụ thực tiễn, câu lệnh mẫu và tình huống thực tế, qua đó hình dung rõ hơn cách AI có thể hỗ trợ các công việc hằng ngày như thế nào. Sổ tay còn khuyến khích người dùng kiểm chứng kết quả do AI tạo ra, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của liêm chính học thuật, bảo vệ quyền riêng tư và năng lực đánh giá chuyên môn trong quá trình ứng dụng AI.

Tiến sỹ Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết ứng dụng AI hiệu quả là chìa khóa then chốt để nâng cao chất lượng đào tạo, giúp người học sẵn sàng thích ứng với những đòi hỏi khắt khe của thị trường lao động trong kỷ nguyên số.

“Cuốn sổ tay đóng vai trò như một cẩm nang chỉ dẫn thực hành, cung cấp các gợi ý phương pháp, câu lệnh chuẩn mực (prompt) và công cụ trực quan để các thầy cô có thể tham khảo, ứng dụng thường xuyên trong công tác giảng dạy hằng ngày,” ông Đức nói./.

Theo TTXVN