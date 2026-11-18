Tuyển sinh Đại học 2027: Điều chỉnh “điểm sàn” ngành giáo viên, pháp luật và sức khỏe

Từ năm 2027, yêu cầu đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên, pháp luật, sức khỏe theo phương thức xét tuyển không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ có điều chỉnh so với năm 2026 theo hướng linh hoạt hơn.

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. (Ảnh: Vietnam+)

Đây là một trong những điểm mới trong Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT (Thông tư 95) quy định về xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, đại học và sau đại học vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Theo quy chế cũ, điểm sàn các nhóm ngành này với phương thức xét tuyển theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp phối hợp xem xét quyết định hằng năm.

Với các phương thức khác, thí sinh phải đáp ứng yêu cầu điểm sàn như phương thức xét tuyển theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc đáp ứng đồng thời yêu cầu về điểm học bạ kết hợp điểm thi tốt nghiệp.

Cụ thể, với nhóm ngành giáo viên và pháp luật, thí sinh phải có kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) cả năm lớp 12 và có điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông theo tổ hợp xét tuyển (hoặc tổ hợp môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt từ 18 điểm trở lên.

Với chương trình đào tạo Giáo dục thể chất, Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật, yêu cầu đầu vào thấp hơn: điểm học bạ từ mức khá trở lên và điểm thi 3 môn Tốt nghiệp Trung học phổ thông từ 16,5 điểm trở lên. Với các chương trình đào tạo Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng, yêu cầu đầu vào là điểm học bạ lớp 12 đạt mức khá.

Với nhóm ngành sức khỏe có giấy phép hành nghề, thí sinh phải có kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) cả năm lớp 12 và có điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông theo tổ hợp xét tuyển (hoặc tổ hợp môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt từ 20 điểm trở lên.

Với chương trình đào tạo Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, yêu cầu đầu vào thấp hơn: điểm học bạ từ mức khá trở lên và điểm thi 3 môn Tốt nghiệp Trung học phổ thông từ 16,5 điểm trở lên.

Thông tư 95 giữ nguyên quy định điểm sàn các nhóm ngành này ở phương thức xét tuyển theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông vẫn do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp phối hợp xem xét quyết định hằng năm.

Tuy nhiên, với các phương thức khác có sự điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn khi giữ nguyên yêu cầu về học bạ nhưng bỏ quy định cụ thể mức điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông cần đạt như quy định cũ. Mức điểm này sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hằng năm.

Thông tư 95 cũng bỏ yêu cầu về kết quả học tập bậc trung học phổ thông với thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng dự tuyển trình độ đại học nhóm ngành sư phạm, pháp luật, sức khỏe có giấy phép hành nghề.

Cũng theo Thông tư 95, đối với các chương trình đào tạo có tổ hợp xét tuyển không đủ 3 môn thi của kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc trung học nghề, cơ sở đào tạo sử dụng tối đa tổng số môn thi của kỳ thi tốt nghiệp trong tổ hợp xét tuyển để xây dựng và quy định ngưỡng đầu vào tương ứng với thang điểm 30./.

Theo TTXVN