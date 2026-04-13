“Hẹn em ngày nhật thực” sắp đạt 100 tỷ, đạo diễn đã có thể “chuộc” lại nhà

Sáng 13/4, phim “Hẹn em ngày nhật thực” của đạo diễn Lê Thiện Viễn đã đạt hơn 98 tỷ đồng theo Box Office Vietnam. Dự kiến phim sẽ cán mốc 100 tỷ cùng ngày. Đây là thành tích của phim sau 3 tuần công chiếu, thường xuyên đứng đầu phòng vé với khoảng hơn 2.500 suất mỗi ngày.

Đạo diễn Lê Thiện Viễn (giữa). (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Phim ra mắt vào giai đoạn thấp điểm của thị trường, vượt các phim Việt khác như “Bẫy tiền,” “Song hỷ lâm nguy” hay “Dưới bóng điện hạ” (Hàn Quốc) “The Super Mario Galaxy Movie” (Mỹ).

Cũng theo thống kê của Box Office Vietnam, “Hẹn em ngày nhật thực” đã thu 19,2 tỷ đồng trong cuối tuần đầu tiên (27/3), rồi tăng nhẹ lên 23,9 tỷ đồng trong cuối tuần thứ hai (3/4).

Lê Thiện Viễn cho biết phim đã có lãi với kinh phí sản xuất khoảng 19 tỷ đồng (chưa gồm phí marketing). Cả anh và êkíp đều bất ngờ khi phim vượt kỳ vọng và vẫn còn “chạy tốt” ở tuần thứ ba.

Nhìn lại hành trình, đạo diễn nói đã “vui vẻ chứ không than phiền gì” việc phải bán đi căn hộ của mình để có tiền làm phim, hiện đã thu hồi vốn và có lãi. Anh coi phim cũng như một tài sản.

Lê Thiện Viễn nhận mình là người lạc quan. "Khi làm kịch bản tôi nghĩ tệ lắm thì cũng huề vốn. Xấu hơn thì mình lấy lại được nửa căn nhưng vẫn lời được bộ phim," anh bộc bạch.

“Hẹn em ngày nhật thực” lấy bối cảnh năm 1995, xoay quanh tình yêu giữa Ân (Đoàn Thiên Ân), một cô gái theo Công giáo và Thiên (Khương Lê), một người vô thần.

Bà Hoa - mẹ của Ân (Nghệ sỹ Nhân dân Lê Khanh) từng đổ vỡ trong hôn nhân với một người ngoại đạo nên kịch liệt phản đối mối quan hệ của con gái, từ đây mở ra hành trình nội tâm của các nhân vật.

Cặp diễn viên trẻ Đoàn Thiên Ân và Khương Lê được nhận xét là tròn vai tuy vẫn còn một số lời thoại cứng, hay việc phim lấy bối cảnh tại miền Trung nhưng nhân vật toàn nói giọng Nam.

Thuyết phục nhất là diễn viên kỳ cựu Lê Khanh. Nhiều đoạn trích script to screen (từ kịch bản đến màn ảnh) được đoàn phim đăng tải chủ yếu lấy diễn xuất của bà làm điểm nhấn.

Phim ghi dấu nhờ lối thể hiện bình dị, không có nhiều kịch tính và những cú ngoặt bất ngờ. Các khung hình đẹp mắt và giàu chất trữ tình.

Dự kiến “Hẹn em ngày nhật thực” sẽ tiếp tục tăng doanh thu trước khi mùa phim 30/4 - 1/5 đổ bộ./.

Theo TTXVN