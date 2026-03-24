HĐND xã Vĩnh Lộc tổ chức Kỳ họp thứ nhất, khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 24/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Vĩnh Lộc tổ chức Kỳ họp thứ nhất, khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban bầu cử xã đã báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, toàn xã có 27.983/27.989 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,98%. Cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định, bảo đảm an toàn, không có vi phạm; không có đơn vị phải tổ chức bầu cử lại hoặc bầu cử thêm. Xã đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 3 đại biểu HĐND tỉnh và 23 đại biểu HĐND xã, bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định.

Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, đồng chí Trần Văn Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã khóa II; đồng chí Nguyễn Văn Truy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Trịnh Ngọc Tuân được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã. Các chức danh Trưởng, Phó Trưởng các Ban HĐND và các Ủy viên UBND xã cũng được bầu theo đúng quy định. 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết tán thành.

Cũng tại kỳ họp, HĐND xã đã thông qua nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm đầu nhiệm kỳ. Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Vĩnh Lộc khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp, tạo nền tảng để bộ máy chính quyền địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong nhiệm kỳ mới.

Trịnh Thu (CTV)