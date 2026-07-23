HĐND xã Triệu Sơn thông qua chương trình hoạt động toàn khóa

Kỳ họp xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND xã Triệu Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung quan trọng.

Kỳ họp thứ ba, HĐND xã Triệu Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 23/7, HĐND xã Triệu Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ ba.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; thông báo kết quả công tác Mặt trận tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân và tham gia xây dựng chính quyền.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Triệu Sơn Phạm Nguyên Hồng phát biểu tại kỳ họp.

Theo báo cáo của UBND xã, trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế duy trì tăng trưởng khá cao. Toàn xã đã tích tụ, tập trung được 72 ha để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.205 tỷ đồng.

Tỷ lệ tăng thu ngân sách nhà nước hằng năm đạt 12,5%. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường được xã thực hiện nghiêm túc, ngày càng chặt chẽ, theo quy hoạch.

Triệu Sơn đã hoàn thành lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; hoàn thành việc thống kê đất đai hàng năm và đo đạc bản đồ, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Chất lượng giáo dục toàn diện, đại trà được nâng lên, giáo dục mũi nhọn được chú trọng. Công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chăm sóc người có công, bảo trợ xã hội, y tế và chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

6 tháng cuối năm, xã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung thực hiện 2 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I đã đề ra.

Cùng với đó, xã chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, hạn chế, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026.

Tại kỳ họp, HĐND xã xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND xã Triệu Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 và nhiều tờ trình quan trọng.

Thùy Linh