HĐND xã Thiệu Quang thông qua nhiều nội dung quan trọng

Ngày 20/7, HĐND xã Thiệu Quang khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ tư - kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; quyết định các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm và xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Quang cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo của Ủy ban MTTQ xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Quang Hoàng Trọng Cường phát biểu khai mạc kỳ họp.

Theo báo cáo của UBND xã, 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của Thiệu Quang tiếp tục duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực. Địa phương đã hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chung đô thị Thiệu Quang đến năm 2050; bổ sung Cụm công nghiệp Duy Hợp với diện tích khoảng 65 ha vào điều chỉnh Quy hoạch tỉnh; cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án Khu công nghiệp WHA.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 11,2 tỷ đồng, bằng 48% dự toán; chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai đạt 90,3% kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu dự kỳ họp.

6 tháng cuối năm 2026, xã Thiệu Quang tập trung cao độ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức 25/25 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Trong đó, ưu tiên đẩy mạnh thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; đồng thời chú trọng phát triển giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, hạn chế, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Tại kỳ họp, HĐND xã Thiệu Quang xem xét, thông qua các nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, làm cơ sở để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền địa phương trong thời gian tới.

Hồng Tư