HĐND xã Thiệu Quang thông qua nghị quyết sắp xếp thôn

Sáng 25/6, HĐND xã Thiệu Quang khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2030 tổ chức Kỳ họp thứ 3 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết nghị việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Quang Hoàng Trọng Cường khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, đại diện UBND xã đã trình bày Đề án sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn xã Thiệu Quang.

Theo phương án được xây dựng, xã sẽ thực hiện sắp xếp 29 thôn hiện có thành 13 thôn, khu phố mới. Trong đó, 27 thôn được sắp xếp thành 11 thôn, giữ nguyên 1 thôn và đổi tên 1 thôn.

Sau sắp xếp, toàn xã giảm 16 thôn, góp phần tinh gọn tổ chức ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đồng thời tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhằm bảo đảm dân chủ, công khai và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, UBND xã đã tổ chức lấy ý kiến công khai, minh bạch, nhận được sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Có 98,69% cử tri đồng thuận với đề án sắp xếp thôn trên địa bàn xã và phương án đặt tên các thôn mới.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp.

Sau khi thảo luận, các đại biểu HĐND xã Thiệu Quang đã biểu quyết thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành cao. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương triển khai hiệu quả công tác sắp xếp, đổi tên thôn, sử dụng hợp lý các nguồn lực và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Lê Hòa