HĐND xã Hoằng Tiến thông qua Nghị quyết sắp xếp thôn và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026

Chiều 19/6, HĐND xã Hoằng Tiến khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Hai để xem xét, quyết nghị các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận Tờ trình, Đề án sắp xếp thôn trên địa bàn xã; báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân và báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã đối với dự thảo nghị quyết.

Theo Đề án, sau khi hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị thôn, xã Hoằng Tiến sẽ có 12 thôn mới, (giảm từ 27 thôn xuống còn 12 thôn) bảo đảm các tiêu chí về quy mô dân số, số hộ gia đình, diện tích tự nhiên và yêu cầu quản lý theo quy định hiện hành.

Kỳ họp cũng xem xét Tờ trình về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, 100% đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thông qua Nghị quyết sắp xếp thôn trên địa bàn xã Hoằng Tiến và Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Tuyết Mai (CTV)