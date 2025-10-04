Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

HĐND tỉnh Thanh Hóa có tân Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội

Quốc Hương
(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 34 diễn ra chiều nay (4/10), HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bầu Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách và Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách và Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hậu Lộc được bầu giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh được bầu giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

Dự và phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, việc bầu Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách và Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách là việc làm cần thiết trong bối cảnh hiện nay, nhằm tạo điều kiện để HĐND tỉnh hoạt động chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả hơn, phù hợp với các chỉ đạo của Trung ương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu, sau khi kiện toàn, các đồng chí trúng cử chức danh Trưởng Ban HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng nắm bắt, tiếp cận công việc mới, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc của HĐND tỉnh, đặc biệt là trong công tác thẩm tra, thẩm định các tờ trình, dự thảo nghị quyết; công tác giám sát của HĐND tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Quốc Hương

