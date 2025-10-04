Thông qua 16 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 34, HĐND tỉnh Thanh Hóa

Chiều 4/10, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 34, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức để bầu Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa XVIII; thảo luận và quyết nghị thông qua các Nghị quyết.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự kỳ họp.

Các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nêu rõ: Kỳ họp thứ 34, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt; chỉ còn ít ngày nữa tỉnh sẽ bước vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Kỳ họp này cũng diễn ra ngay sau Hội nghị lần thứ 62, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa tổ chức sáng nay để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định đối với 12 Tờ trình về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công; danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng; về cơ chế, chính sách, quy hoạch và một số nội dung khác rất quan trọng, nhằm kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, phân bổ các nguồn lực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và những năm tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, xem xét kỹ lưỡng và quyết nghị các nội dung trên, bảo đảm chặt chẽ về pháp lý, công khai, minh bạch, đúng luật định, làm cơ sở để UBND tỉnh triển khai thực hiện ngay sau kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

HĐND tỉnh cũng tiến hành bầu Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách và Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng đây là việc làm cần thiết trong bối cảnh hiện nay, nhằm tạo điều kiện để HĐND tỉnh hoạt động chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả hơn, phù hợp với các chỉ đạo của Trung ương.

Toàn cảnh kỳ họp.

Với tầm quan trọng trên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị các đại biểu nghiên cứu, lựa chọn cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực, trách nhiệm cao; đảm bảo tiêu chuẩn, chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng Ban HĐND tỉnh.

Sau khi kiện toàn, các đồng chí trúng cử chức danh Trưởng Ban HĐND tỉnh phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng nắm bắt, tiếp cận công việc mới, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc của HĐND tỉnh, đặc biệt là trong công tác thẩm tra, thẩm định các tờ trình, dự thảo nghị quyết; công tác giám sát của HĐND tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

12 Tờ trình được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh: Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 do tỉnh quản lý (đợt 2). Thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu sinh thái hồ Khe Lau (ST-05), Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đợt 6 năm 2025. Bãi bỏ Nghị quyết số 214/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2026. Sửa đổi tiết a điểm 2.1 khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh quy định về bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Quy định chi tiết phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã thực hiện trong công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2025 cho các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa. Chính sách hỗ trợ tiền ăn thêm, tiền mua bảo hiểm y tế và chi phí sinh hoạt khác đối với một số nhóm đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các đơn vị do Sở Y tế và Sở Nội vụ quản lý (ban hành thay thế Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 43/2024/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của HĐND tỉnh). Bãi bỏ Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh quy định danh mục địa bàn (thôn, bản) và khoảng cách học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Bãi bỏ Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 2/7/2016 của HĐND tỉnh quy định tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 252/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 15/10/2024 của HĐND tỉnh. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2025 (đợt 4) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Các đại biểu cũng đã nghe báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết.

Theo đó, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra 4 dự thảo nghị quyết; Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra 2 dự thảo nghị quyết; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra 5 dự thảo nghị quyết; Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra 1 dự thảo nghị quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh trình bày Tờ trình của UBND tỉnh về tiến hành bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã tiến hành bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thi và ông Lê Đức Giang; bãi nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Trần Anh Chung.

HĐND tỉnh tiến hành bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Nguyễn Văn Thi, Lê Đức Giang, Trần Anh Chung, Cao Tiến Đoan.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách và Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh đã tiến hành bầu Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hậu Lộc giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, sau khi nghiên cứu kỹ các tờ trình và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII đã thống nhất biểu quyết thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nêu rõ: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét và thông qua 16 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh trong thời gian tới. Các nội dung này đã được đại biểu HĐND tỉnh xem xét kỹ lưỡng và biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành cao.

Để các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua.

UBND tỉnh sớm ban hành kế hoạch cụ thể và chỉ đạo quyết liệt công việc cần thực hiện, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Các cấp, các ngành chủ động phối hợp, bố trí nguồn lực và hướng dẫn tổ chức thực hiện các chính sách mới một cách kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và toàn thể đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát quá trình triển khai các nghị quyết, bảo đảm nghị quyết được thực thi nghiêm túc, hiệu quả, mang lại kết quả cụ thể cho cử tri và Nhân dân.

Quốc Hương