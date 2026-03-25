HĐND phường Đông Sơn tổ chức Kỳ họp thứ nhất xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền

Chiều 25/3, HĐND phường Đông Sơn tổ chức Kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền và định hướng hoạt động trong cả nhiệm kỳ.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban Bầu cử phường Đông Sơn đã báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, tỷ lệ cử tri trên địa bàn tham gia bỏ phiếu đạt 100%, bầu đủ 26 đại biểu HĐND phường.

Đồng chí Nguyễn Văn Tứ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Sơn phát biểu khai mạc kỳ họp.

Cuộc bầu cử được tổ chức đúng quy định; các bước tiến hành từ khâu chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử đều đảm bảo đúng luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm.

Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Trưởng các Ban của HĐND; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và các ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, ông Nguyễn Văn Tứ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường Đông Sơn nhiệm kỳ 2026-2031. Bà Bùi Thị Loan được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường Đông Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Đông Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

HĐND phường cũng đã tiến hành bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND, ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng quy định, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng ủy phường Đông Sơn trao chứng nhận đại biểu HĐND phường cho các đại biểu trúng cử.

Cũng tại kỳ họp, HĐND phường Đông Sơn đã xem xét, thông qua Tờ trình kèm dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031; Quy chế làm việc của HĐND phường; Tờ trình về việc đề nghị quyết nghị phân bổ chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức, viên chức, số lượng người làm việc được giao cho các cơ quan, phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc UBND phường năm 2026; nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Chi Phạm