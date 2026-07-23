HĐND phường Đông Sơn thông qua một số nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý và định hướng phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới

Sáng 23/7, HĐND phường Đông Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm để xem xét, cho ý kiến vào báo cáo của UBND phường về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp thứ ba, HĐND phường Đông Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

6 tháng đầu năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, HĐND, UBND phường, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Lĩnh vực sản xuất nông, lâm, thủy sản, công nghiệp, xây dựng tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định. Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng được thực hiện đồng bộ, quyết liệt.

Văn hóa - xã hội được quan tâm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân; an sinh xã hội được chăm lo kịp thời...

Phường đã tổ chức thành công Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn và hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đại biểu dự Kỳ họp thứ ba, HĐND phường Đông Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, phường Đông Sơn tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được tỉnh giao.

Tại kỳ họp, HĐND phường cũng đã xem xét, thảo luận và thống nhất thông qua một số nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý và định hướng cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Khánh Huyền - Xuân Trường