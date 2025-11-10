Hạt Kiểm lâm Lang Chánh tuyên truyền nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng

Theo công bố hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp huyện Lang Chánh (cũ), nay gồm các xã Linh Sơn, Giao An, Đồng Lương, Văn Phú, Yên Khương và Yên Thắng, đến tháng 11/2025 có 50.553,80ha rừng, độ che phủ rừng trên địa bàn đạt 82,29%.

Lực lượng kiểm lâm và công an tuần tra bảo vệ rừng tại xã Giao An.

Nhằm giúp người dân nhận thức được hiệu quả của việc bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR), phòng cháy, chữa cháy rừng, Hạt Kiểm lâm Lang Chánh đã chỉ đạo kiểm lâm viên địa bàn bám sát định hướng chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là các văn bản chỉ đạo của các xã trên địa bàn và Chi cục Kiểm lâm tỉnh có liên quan đến BV&PTR để tuyên truyền, phổ biến đến từng thôn, bản. Mục tiêu tuyên truyền cho Nhân dân hiểu biết được tác dụng, giá trị đa mục đích của rừng đem lại, cũng như các chính sách đầu tư của Nhà nước cho công tác BV&PTR. Nhiều cách làm hay, trực quan, sinh động đã đem lại hiệu quả rõ nét, khuyến khích người dân tích cực trồng rừng, giữ rừng hiệu quả. Các xã trên địa bàn đã tăng cường thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; triển khai nhiều giải pháp bảo vệ rừng (BVR), quản lý lâm sản.

Ông Nguyễn Ngọc Huy, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lang Chánh cho biết: Hạt Kiểm lâm Lang Chánh đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp BV&PTR, trong đó thu hút đông đảo người dân chủ động giữ rừng là giải pháp cốt lõi. Thông qua công tác tuyên truyền, lực lượng kiểm lâm, các cơ quan chức năng đã chuyển tải được các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác BV&PTR đến đông đảo người dân. Xử lý, giải quyết kịp thời các tình huống, các vụ vi phạm phát sinh trong lĩnh vực quản lý, BV&PTR. Từ đó, giúp người dân nhận thức được vai trò đặc biệt quan trọng của rừng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái; chủ động tham gia BV&PTR bền vững. Số vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp giảm mạnh so với cùng kỳ, an ninh rừng trên địa bàn được giữ vững và ngày càng ổn định.

Thời gian tới, Hạt Kiểm lâm Lang Chánh sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, vận động Nhân dân và chủ rừng thực hiện các quy định về BVR, phòng cháy, chữa cháy rừng bằng nhiều hình thức, đa dạng và phong phú, đặc biệt tại các thôn, xã trọng điểm cháy rừng. Ứng dụng công nghệ thông tin gắn với thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý, tuyên truyền Luật Lâm nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật khác đến người dân. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong quản lý BVR, đặc biệt là cán bộ, kiểm lâm viên địa bàn.

Điển hình, tại Trạm kiểm lâm Yên Thắng (thuộc Hạt Kiểm lâm Lang Chánh) có 4 cán bộ, kiểm lâm viên được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 16.207,75ha rừng trên địa bàn các xã Yên Khương, Yên Thắng, là những xã khu vực biên giới, giáp ranh với nước bạn Lào. Nơi đây có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập của người dân chủ yếu phụ thuộc vào rừng và tập quán canh tác nông nghiệp trên đất dốc của người dân bản địa là nguyên nhân cơ bản đe dọa đến an ninh rừng. Trạm đã chủ động phối hợp với Đồn Biên phòng Yên Khương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền Luật Lâm nghiệp đến đông đảo Nhân dân; tuần tra BVR; hướng dẫn người dân trồng, chăm sóc, BVR và phát triển kinh tế trang trại rừng, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập...

Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm Lang Chánh đã phối hợp tuyên truyền BV&PTR trên loa phát thanh thôn, bản được 209 lần; qua họp thôn, xã 42 cuộc với 2.255 người tham gia; phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh tổ chức 1 hội nghị tuyên truyền BVR, phòng cháy, chữa cháy rừng cho các hộ nhận khoán, các tổ đội BVR với 100 người tham gia.

Cùng với tuyên truyền, Hạt Kiểm lâm Lang Chánh đã tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển, kinh doanh, chế biến lâm sản trái phép. Hơn 10 tháng năm 2025, đơn vị đã tổ chức kiểm tra an ninh rừng 370 lần với 1.405 lượt người tham gia, phát hiện, bắt giữ và xử lý 13 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tịch thu 7,896m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 125 triệu đồng.

Nhận thức của người dân về BVR và phát triển kinh tế lâm nghiệp, thu nhập từ sản xuất nghề rừng được nâng lên. Người dân chủ động thay đổi cây giống, cách làm để nâng cao hiệu quả, giá trị kinh tế trong sản xuất lâm nghiệp. Kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn ngày càng phát triển dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở địa phương. An ninh rừng ổn định theo hướng bền vững, các hành vi vi phạm quy định Luật Lâm nghiệp sớm được kiểm tra, phát hiện và xử lý.

Quản lý, sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên rừng trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và phát huy tốt chức năng bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các xã trên địa bàn đã và đang thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến các sản phẩm từ rừng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp. Phát triển nghề rừng gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Bài và ảnh: Thu Hòa