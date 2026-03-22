Hàng triệu người Hồi giáo trên thế giới đón lễ Eid al‐Fitr trong bối cảnh chiến tranh và xung đột

Hàng triệu người Hồi giáo trên khắp thế giới đã tổ chức lễ Eid al‐Fitr, ngày hội lớn đánh dấu kết thúc tháng chay Ramadan, với những lời cầu nguyện, niềm vui đoàn tụ và tinh thần gắn kết cộng đồng. Từ các thánh đường rực rỡ ở châu Âu và Bắc Phi đến những con đường nhộn nhịp ở Nam Á, “Eid Mubarak”, lời chúc truyền thống, vang lên như biểu tượng của niềm tin và hy vọng sau tháng ăn chay.

Tại nhiều nơi, các buổi lễ được tổ chức trang trọng với các cuộc gặp gỡ gia đình, tiệc mừng, âm nhạc và hành động từ thiện, cùng những lời cầu nguyện cho hòa bình, thịnh vượng và đoàn kết toàn cầu. Ở Ấn Độ, Pakistan, Albania hay Ai Cập, các cộng đồng địa phương đã tổ chức những buổi cầu nguyện đông người và chia sẻ thực phẩm, biểu thị niềm tin vào sự an lành trong tương lai.

Tuy nhiên, không phải ở đâu lễ Eid cũng tràn ngập niềm vui. Trong nhiều khu vực chiến sự, không khí lễ hội năm nay bị phủ bóng bởi khó khăn, mất mát và lo lắng.

Tại Gaza, nhiều gia đình phải trải qua nỗi đau mất người thân, bao gồm cha mẹ, anh chị em hoặc cả gia đình, khiến không khí lễ hội trở nên trầm lắng. Nhiều người bày tỏ cảm giác hụt hẫng, cầu nguyện cho những người đã khuất và mong muốn hòa bình sớm trở lại. Một số người tín đồ đã chia sẻ rằng, họ cầu nguyện không chỉ cho niềm vui gia đình mà còn cho quốc gia và những người lính trên chiến trường, hy vọng rằng những mất mát sẽ được đền đáp và hòa bình sớm trở lại. Một tín đồ bày tỏ: “Chúng tôi không nói chuyện với kẻ thù, chúng tôi nói chuyện với Chúa.”

Một số quốc gia vùng Vịnh như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kuwait và Qatar đã ban hành các quy định mới cho lễ Eid. Do lo ngại về an ninh trong tình hình chiến sự lan rộng, các nước này đã tổ chức các buổi cầu nguyện chỉ trong nhà thờ Hồi giáo, thay vì truyền thống tụ họp ngoài trời, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Các tín đồ cầu nguyện cho hòa bình trong lễ Eid al‐Fitr. Ảnh: AP.

Ngay trong ngày Eid, các quốc gia vùng Vịnh cũng đã đối mặt với các mối đe dọa an ninh nghiêm trọng khi lực lượng phòng thủ không quân của nhiều nước phải phá hủy drone và tên lửa, khiến người dân phải giữ khoảng cách và tuân thủ hướng dẫn an toàn của chính quyền.

Dù có nơi trầm buồn vì chiến tranh và mất mát, lễ Eid al‐Fitr 2026 vẫn là dịp người Hồi giáo trên toàn thế giới thể hiện tinh thần đoàn kết, hy vọng và niềm tin tôn giáo. Ở nhiều quốc gia, các cộng đồng tập trung bên nhau, tổ chức cầu nguyện, chia sẻ thực phẩm cho người nghèo và thất nghiệp, và cầu nguyện cho hòa bình toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh các xung đột đang xảy ra ở nhiều nơi.

Lễ Eid năm nay một lần nữa là minh chứng cho sự đối lập giữa niềm vui truyền thống và hiện thực nghiệt ngã của chiến tranh, nhắc nhở cộng đồng quốc tế về trách nhiệm bảo vệ hòa bình, an toàn và nhân đạo cho những người dân đang sống trong xung đột.

Thu Uyên

Nguồn: Wion.