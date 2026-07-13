Hàng trăm ngàn người khiếm thị ở Việt Nam có cơ hội ’tìm lại ánh sáng'

Ước tính, khoảng 500.000 người mù Việt Nam và hơn 6 triệu người mù trong khu vực ASEAN đang cần ghép giác mạc. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2023-2025, Ngân hàng Mắt chỉ tiếp nhận khoảng 300 giác mạc từ nguồn hiến tặng đã được thu nhận để phục vụ phẫu thuật ghép, riêng năm 2025 là 188 giác mạc, thấp hơn rất nhiều so với nhu cầu điều trị. Nguồn giác mạc hiến tặng luôn trong tình trạng khan hiếm khiến nhiều bệnh nhân phải chờ đợi trong thời gian hàng chục năm trong vô vọng.

Ghép giác mạc sinh học mang đến tin vui cho hàng trăm ngàn người mù vĩnh viễn ở Việt Nam. (Ảnh: CT Group)

Giữa lúc nguồn giác mạc hiến tặng hết sức khan hiếm, chương trình hợp tác chiến lược giữa Bệnh viện Mắt Trung ương và Công ty Việt Nam Gen & Cell Technology (VGCT) theo mô hình công - tư mới trong lĩnh vực y sinh, mở ra cơ hội tìm lại ánh sáng cho hàng trăm nghìn người mù do bệnh lý giác mạc tại Việt Nam.

Ngày 3/7 vừa qua, lễ ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Mắt Trung ương và VGCT tại Hà Nội đã đánh dấu bước khởi đầu cho quá trình phối hợp nghiên cứu, chuyển giao và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa công nghệ giác mạc sinh học vào ứng dụng tại Việt Nam.

Tại lễ ký kết, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Đông - Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, bệnh viện đã thực hiện ghép giác mạc trong nhiều năm nhưng danh sách bệnh nhân chờ ghép vẫn luôn rất dài vì nguồn giác mạc hiến không đáp ứng đủ nhu cầu.

"Khi có thêm nguồn giác mạc thay thế, đây sẽ là bước tiến rất lớn đối với ngành nhãn khoa. Với sự đồng hành của VGCT, chúng ta có thể tiếp cận một trong những thành tựu quan trọng của y học là chế tạo giác mạc sinh học để ứng dụng trên người. Tôi tin tưởng sự hợp tác này sẽ góp phần nâng tầm vị thế của Bệnh viện Mắt Trung ương cũng như ngành mắt Việt Nam lên cấp thế giới," Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Đông bày tỏ.

"Khi có thêm nguồn giác mạc thay thế, đây sẽ là bước tiến rất lớn đối với ngành nhãn khoa. Với sự đồng hành của VGCT, chúng ta có thể tiếp cận một trong những thành tựu quan trọng của y học là chế tạo giác mạc sinh học để ứng dụng trên người. Tôi tin tưởng sự hợp tác này sẽ góp phần nâng tầm vị thế của Bệnh viện Mắt Trung ương cũng như ngành mắt Việt Nam lên cấp thế giới," Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Đông bày tỏ.

Đột phá y sinh này được VGCT công bố tại Hội thảo Khoa học Quốc tế về Giác mạc sinh học vào 4/4 vừa qua, thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tiến sỹ Đặng Thị Tươi - Phó Tổng Giám đốc VGCT chia sẻ doanh nghiệp đang triển khai thương mại hóa sản phẩm trong vài tháng tới thông qua mô hình hợp tác 3 nhà với sự tham gia của các viện nghiên cứu, trường đại học, Bộ Y tế cùng nhiều cơ sở nhãn khoa, trong đó có Bệnh viện Mắt Trung ương và các bệnh viện chuyên khoa mắt trên cả nước và khối ASEAN.

"Giá trị lớn nhất của sự hợp tác không chỉ nằm ở việc tăng GDP nhờ đưa hàng trăm ngàn người trở lại cuộc sống làm việc, tăng chỉ số hạnh phúc nhân dân, sự tin tưởng sâu sắc vào Nhà nước, mà còn là cùng xây dựng năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ và hình thành mô hình hợp tác công - tư hiệu quả giữa bệnh viện và doanh nghiệp. Chúng tôi kỳ vọng mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng sang nhiều lĩnh vực y sinh khác của Việt Nam," Tiến sỹ Đặng Thị Tươi khẳng định.

Thành lập từ năm 2018, VGCT đã phát triển công nghệ sinh học ứng dụng trong y sinh với nhiều công nghệ mũi nhọn sẽ thay đổi cục diện y sinh hiện đại như ghép tạng động vật cho người, liệu pháp tế bào CAR-T, tế bào gốc, nghiên cứu và điều trị ung thư,... với sự giúp sức của các ngành khoa học khác trong hệ sinh thái khoa học công nghệ của CT Group. Ngoài ra VGCT cũng có Khối Nông nghiệp với nhiều kỳ tích nghiên cứu sẽ được đề cập trong nhiều kỳ tới./.

Theo TTXVN