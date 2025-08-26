Hàng loạt quốc gia đình chỉ dịch vụ bưu chính đến Mỹ

Trong những ngày này, sau khi chính quyền Mỹ cho biết sẽ bãi bỏ quy định miễn thuế đối với các kiện hàng nhỏ nhập khẩu vào nước này, kể từ ngày 29/8, hàng loạt quốc gia đã đình chỉ dịch vụ bưu chính sang Mỹ.

Nhân viên Bưu điện Mỹ làm việc tại Los Angeles, California. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Sau Áo, Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Đức, Italy, Ấn Độ, New Zealand, Đài Loan..., mới đây nhất là các trường hợp của Hàn Quốc, Australia và Bồ Đào Nha.

Bưu điện Hàn Quốc cho biết sẽ tạm ngừng dịch vụ gửi hàng sang Mỹ qua đường hàng không từ ngày 25/8 và dừng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế (EMS) sang Mỹ từ ngày 26/8.

Trong thời gian tới, người dân chỉ có thể sử dụng dịch vụ hỏa tốc “EMS Premium” để gửi hàng sang Mỹ.

Tuy nhiên, bưu điện chỉ tiếp nhận đơn hàng, còn khâu vận chuyển hiện do công ty chuyển phát hàng hóa UPS của Mỹ liên kết với bưu điện thực hiện, bởi UPS có hệ thống thông quan riêng nên vẫn có thể đảm bảo quá trình giao hàng.

Với dịch vụ hỏa tốc, thời gian giao hàng trung bình được rút ngắn khoảng 3 ngày so với dịch vụ gửi bưu kiện qua đường hàng không trước đây.

Tuy nhiên, người nhận tại Mỹ sẽ phải trực tiếp nộp thuế quan. Theo đó, du học sinh nhận bưu phẩm từ gia đình ở Hàn Quốc hay người dân Mỹ mua trực tuyến các sản phẩm từ Hàn Quốc sẽ phải tự chi trả khoản thuế này.

Tại Australia, ngày 26/8, Cơ quan bưu chính Australia - Australia Post, thông báo các doanh nghiệp nước này bán sản phẩm cho khách hàng Mỹ sẽ không còn được sử dụng đơn vị bưu chính thuộc sở hữu nhà nước này để vận chuyển hàng. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức.

Australia Post cho biết họ sẽ tiếp tục vận chuyển thư từ và tài liệu sang Mỹ, cũng như các gói hàng được khai báo là quà tặng và có giá trị dưới 100 USD. Đơn vị này cũng cho biết việc đình chỉ sẽ kéo dài cho đến khi có thông báo mới.

Trong khi đó, tại Bồ Đào Nha, CTT - nhà khai thác bưu chính tại quốc gia này hôm 25/8 cũng đã thông báo đình chỉ việc gửi bưu kiện sang Mỹ từ ngày 26/8. Các trường hợp không thuộc diện bị đình chỉ của CTT tương tự như quy định của Australia Post.

Ngoài ra, CTT cũng cho biết do phía Hải quan Mỹ chưa làm rõ đầy đủ chi tiết các yêu cầu mới nên các dịch vụ bưu chính trên toàn thế giới sẽ còn phải điều chỉnh hoạt động trong thời gian tới.

Trước đó, vào cuối tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp bãi bỏ quy định miễn thuế cho các gói hàng có giá trị dưới 800 USD khi nhập khẩu vào Mỹ từ ngày 29/8./.

Theo TTXVN