Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng hợp tác quốc phòng và năng lượng hạt nhân

Ngày 24/11, tại thủ đô Ankara, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước, bao quát các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng hạt nhân, sinh học, công nghệ số và năng lượng tái tạo.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Lee nhấn mạnh chương trình xe tăng chủ lực Altay của Thổ Nhĩ Kỳ, dựa trên công nghệ K2 của Hàn Quốc, là minh chứng sống động cho hợp tác quốc phòng song phương. Ông kỳ vọng sẽ có thêm nhiều dự án chung, từ sản xuất vũ khí, đào tạo nhân sự đến phát triển công nghiệp quốc phòng, nhằm củng cố vị thế chiến lược của cả hai quốc gia.

Phát biểu tại họp báo chung ông Lee cho hay: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau trong sản xuất, công nghệ và đào tạo, hướng tới mục tiêu trở thành các cường quốc về công nghiệp quốc phòng”.

Hàn Quốc tìm cách tăng cường hợp tác quốc phòng với Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: The korea Times.

Về năng lượng, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân. Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong dự án nhà máy điện hạt nhân tại Sinop, từ đánh giá địa điểm, thủ tục cấp phép, quản lý tài chính đến vận hành công nghệ. Các công ty điện lực nhà nước của hai quốc gia đã ký biên bản ghi nhớ, mở đường cho sự tham gia sâu rộng của Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc. Tổng thống Lee khẳng định năng lực hạt nhân tiên tiến của Hàn Quốc sẽ đóng góp quan trọng vào phát triển năng lượng bền vững của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi, bao gồm năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số.

Tổng thống Erdogan xác nhận lô xe tăng Altay đầu tiên đã được bàn giao quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 10 và bày tỏ hy vọng tiếp tục triển khai các dự án hợp tác quốc phòng mới với Hàn Quốc. Ông đánh giá biên bản ghi nhớ về năng lượng hạt nhân là “tiến triển đáng kể” cho dự án nhà máy điện Sinop và cam kết tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược Hàn – Thổ, thể hiện cam kết song phương không chỉ về kinh tế mà còn về an ninh và năng lượng, trong bối cảnh hai nước tìm kiếm những cơ hội hợp tác lâu dài và mang tính chiến lược trong khu vực.

Thu Uyên

Nguồn: Yonhap