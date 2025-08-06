Hàn Quốc-Trung Quốc-Nhật Bản cạnh tranh vị thế thống trị ngành đóng tàu toàn cầu

Theo đánh giá của giới quan sát công nghiệp Hàn Quốc, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng trên biển giữa Mỹ và Trung Quốc, ba quốc gia châu Á gồm Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đang bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt nhằm duy trì và mở rộng vị thế thống trị trong ngành đóng tàu toàn cầu.

Tàu chở container siêu lớn trọng tải 14.800 TEU chạy bằng nhiên liệu khí đốt hóa lỏng (LNG) do Hyundai Samho chế tạo. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Trung Quốc hiện dẫn đầu thế giới về tổng khối lượng đơn hàng nhờ quy mô sản xuất khổng lồ, sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhà nước và mô hình tích hợp toàn diện giữa các nhà máy, xưởng đóng tàu, công nghiệp phụ trợ và quốc phòng.

Tuy nhiên, nước này đang chuyển dịch chiến lược từ “số lượng sang chất lượng,” tích cực phát triển các loại tàu thân thiện môi trường và ứng dụng công nghệ tiên tiến, như tàu container sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được bàn giao cho hãng CMA CGM của Pháp vào tháng Tư vừa qua.

Trong khi đó, Hàn Quốc giữ vững lợi thế về công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực tàu chở LNG và tàu có giá trị gia tăng lớn. Trước áp lực từ chi phí lao động cao và sự cạnh tranh giá từ Trung Quốc, Hàn Quốc tập trung phát triển “xưởng đóng tàu tương lai” với sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và robot. HD Hyundai đang hợp tác với công ty quốc phòng Palantir (Mỹ) để triển khai mô hình này, nhằm nâng cao năng suất và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Ngoài ra, Hàn Quốc còn đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm mở rộng chuỗi cung ứng. Mới đây, HD Hyundai đã ký biên bản ghi nhớ với Cochin Shipyard Limited (Ấn Độ) và thiết lập nhà máy đóng tàu chung tại Saudi Arabia - hai thị trường giàu tiềm năng nhưng thiếu nền tảng công nghệ vững chắc.

Trong khi đó, Nhật Bản - quốc gia từng dẫn đầu ngành đóng tàu thế giới - đang nỗ lực tái thiết sau nhiều thập kỷ mất dần thị phần. Hai công ty lớn nhất ngành đóng tàu nước này là Imabari Shipbuilding và Japan Marine United đang hợp nhất để thành lập doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh toàn cầu.

Chính phủ Nhật Bản cũng lên kế hoạch hỗ trợ ngành này bằng gói tài chính lên tới 1.000 tỷ yen (khoảng 6,77 tỷ USD), nhằm tránh “kịch bản mất trắng” như châu Âu và Mỹ từng đối mặt.

Các nhà quan sát nhận định rằng, kết quả cuộc đua ba bên này sẽ không chỉ định hình lại ngành đóng tàu toàn cầu, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến cục diện chiến lược hàng hải trong khu vực và trên thế giới./.

Theo TTXVN