Hàn Quốc lần đầu chỉ huy cuộc tập trận RIMPAC

Cuộc tập trận hải quân đa quốc gia Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2026 đã khai mạc tại khu vực Hawaii và Thái Bình Dương, với sự tham gia của khoảng 30.000 binh sĩ đến từ 30 quốc gia. Điểm đáng chú ý tại RIMPAC 2026 là Hải quân Hàn Quốc lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò Tư lệnh Thành phần Hải quân Liên hợp.

Hàn Quốc lần đầu chỉ huy cuộc tập trận RIMPAC Ảnh: OkDiario.

Đây là vị trí chịu trách nhiệm chỉ huy và điều phối các hoạt động tác chiến của lực lượng hải quân đa quốc gia tham gia cuộc tập trận, đánh dấu bước tiến mới trong vai trò và năng lực chỉ huy của Hải quân Hàn Quốc trên trường quốc tế.

Trong cơ cấu tổ chức, Tư lệnh Hạm đội 3 của Hải quân Mỹ giữ vai trò người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm kết hợp; trong khi các bộ phận cấp dưới bao gồm thành phần hàng hải và không quân kết hợp, cùng lực lượng đặc nhiệm tác chiến đặc biệt liên hợp kết hợp.

Trong kỳ tập trận này, Hàn Quốc đã điều động tàu Jeongjo Đại đế trọng tải 8.200 tấn – tàu khu trục Aegis mới nhất của nước này. Tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho trọng tải 3.000 tấn và máy bay tuần thám biển P-8A của Seoul cũng lần đầu tiên tham gia.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Hawaii, Phó Đô đốc Hải quân Mỹ Jeffrey Jablon cho biết RIMPAC 2026 quy tụ 30 quốc gia với 31 tàu mặt nước, 5 tàu ngầm và khoảng 200 máy bay.

Cuộc tập trận RIMPAC nhằm củng cố an ninh hàng hải, tăng cường hiệp đồng tác chiến đa quốc gia.

Ảnh: OpsGroup.

Ngoài các nội dung huấn luyện truyền thống, cuộc tập trận năm nay sẽ tiến hành từ 30-35 thử nghiệm liên quan đến các hệ thống không người lái, được coi là một trong những nội dung huấn luyện trọng tâm. Lãnh đạo Hải quân Mỹ cũng khẳng định cuộc chiến giữa Mỹ và Iran không gây ảnh hưởng đến hoạt động diễn tập.

RIMPAC 2026 khai mạc ngày 25/6, đánh dấu lần tổ chức thứ 30 kể từ khi cuộc tập trận được khởi xướng. Hoạt động nhằm tăng khả năng phối hợp tác chiến giữa các đồng minh và đối tác, góp phần duy trì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Thanh Giang

Nguồn: KBS, Aju Press.