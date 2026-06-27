Hàn Quốc đào tạo 500.000 "chiến binh drone", tăng cường năng lực tác chiến không người lái

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố chính sách phát triển lực lượng máy bay không người lái (drone) và chống drone, trong đó đặt mục tiêu đào tạo 500.000 quân nhân có khả năng vận hành drone, đồng thời đẩy nhanh triển khai các hệ thống drone tấn công tầm xa và mở rộng năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố chính sách phát triển lực lượng drone và chống drone. Ảnh: iStock

Theo kế hoạch, quân đội Hàn Quốc sẽ thúc đẩy triển khai mẫu drone tự sát tầm xa nội địa mang tên K-LUCAS, có khả năng tấn công các mục tiêu chiến lược và vô hiệu hóa hệ thống phòng không của đối phương. Bên cạnh đó, Seoul sẽ tiếp tục phát triển các hệ thống drone thế hệ mới như drone bầy đàn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ tác chiến trong tương lai.

Phát biểu khi công bố chính sách, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back cho biết quân đội sẽ đẩy nhanh quá trình đưa K-LUCAS vào biên chế, đồng thời liên tục tăng cường các năng lực tác chiến mới phù hợp với yêu cầu của chiến trường hiện đại.

Ngoài các dòng drone tầm xa, quân đội Hàn Quốc cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 trang bị hơn 20.000 drone giá rẻ dùng một lần, bao gồm drone trinh sát cự ly gần và drone tự sát cỡ nhỏ. Những thiết bị này sẽ được triển khai trên cả ba quân chủng Lục quân, Hải quân và Không quân, hướng tới mục tiêu trở thành trang bị tiêu chuẩn của mỗi quân nhân.

Một nội dung đáng chú ý trong kế hoạch là chương trình đào tạo khoảng 500.000 “chiến binh drone”. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong tương lai, drone sẽ không còn là phương tiện chỉ do các đơn vị chuyên trách vận hành mà sẽ trở thành công cụ tác chiến phổ biến đối với toàn bộ quân nhân.

Theo đó, quân đội sẽ hoàn thiện hệ thống huấn luyện để mọi quân nhân đều có thể sử dụng drone như một “vũ khí cá nhân thứ hai”. Đến cuối năm nay, Hàn Quốc dự kiến mua khoảng 11.000 drone thương mại phục vụ huấn luyện và nâng con số này lên khoảng 60.000 chiếc vào năm 2029.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lee Doo-hee đang thị sát địa điểm huấn luyện huy động lực lượng dự bị sử dụng máy bay không người lái tiên tiến trong chuyến thăm Sư đoàn Bộ binh 72 của Quân đội ngày 19/5/2026. Ảnh: News1.

Song song với việc mở rộng năng lực drone, Seoul cũng tăng cường đầu tư cho các hệ thống chống drone. Trong ngắn hạn, quân đội sẽ triển khai hệ thống đối phó drone cỡ nhỏ tại khu vực tiền tuyến và đưa các thiết bị chống drone thương mại vào thực địa từ năm tới.

Về trung và dài hạn, Hàn Quốc sẽ phát triển các loại vũ khí năng lượng định hướng như laser và vi sóng công suất cao, đồng thời nghiên cứu các drone đánh chặn chi phí thấp nhằm đối phó hiệu quả với các phương tiện bay không người lái giá rẻ.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, các cuộc xung đột gần đây tại Ukraine và Trung Đông cho thấy drone đã trở thành một trong những yếu tố làm thay đổi cục diện chiến trường. Nếu trước đây các hệ thống không người lái đắt tiền chiếm ưu thế thì hiện nay, số lượng lớn drone giá rẻ đang làm thay đổi căn bản phương thức tác chiến hiện đại.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ tái cơ cấu Bộ Tư lệnh Tác chiến Drone – đơn vị từng gây chú ý sau vụ việc liên quan đến drone xâm nhập Bình Nhưỡng – thành Cục Drone Quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc phòng. Các đơn vị trực thuộc sẽ được chuyển về các quân chủng để thực hiện thống nhất các nhiệm vụ giám sát, trinh sát và tấn công.

Bích Hồng