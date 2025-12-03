Hamas bàn giao thi thể một trong hai con tin cuối cùng ở Gaza

Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) cho biết nhóm vũ trang Hamas ngày 2/12 đã bàn giao thi thể của một trong hai con tin cuối cùng thiệt mạng còn bị giữ tại Dải Gaza. Việc bàn giao được thực hiện theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 10. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quân đội Israel đã tiếp nhận “một số mẫu vật” từ Gaza và sẽ đưa đi giám định pháp y.

Hai con tin thiệt mạng được xác định là cảnh sát Israel Ran Gvili và công dân Thái Lan Sudthisak Rinthalak. Ảnh: Reuters

Hai con tin thiệt mạng được xác định là cảnh sát Israel Ran Gvili và công dân Thái Lan Sudthisak Rinthalak, những người bị Hamas bắt giữ trong vụ tấn công ngày 7/10/2023 – sự kiện khởi đầu cuộc xung đột kéo dài hai năm và để lại mức độ tàn phá nặng nề tại Gaza. Trong suốt cuộc chiến, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế đóng vai trò trung gian giữa Israel và các nhóm vũ trang Palestine, hỗ trợ trao trả con tin còn sống và tiếp nhận thi thể của nạn nhân.

Người dân thương tiếc nhà báo tự do người Palestine Mahmoud Wadi, người bị thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel hôm thứ ba ngày 2/12/2025. Reuters

Trong một diễn biến khác, cơ quan y tế Gaza cho biết một cuộc không kích của Israel tại Khan Younis đã khiến nhà báo tự do Mahmoud Wadi thiệt mạng và làm một nhà báo khác bị thương. Một quan chức quân đội Israel cho biết Wadi từng tham gia vụ tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas. Trong khi đó lực lượng Phòng vệ Dân sự Palestine cho biết pháo xe tăng Israel đã bắn trúng một ngôi nhà ở ngoại ô Gaza City, làm hai người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Phía Israel chưa phản hồi đề nghị bình luận về vụ việc.

Dù mức độ bạo lực đã giảm kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được Mỹ hậu thuẫn có hiệu lực vào ngày 10/10, Israel vẫn tiếp tục triển khai các cuộc tấn công nhằm vào những khu vực mà họ cho là cơ sở hạ tầng quân sự của Hamas. Hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận. Theo Bộ Y tế Gaza, ít nhất 357 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi ngừng bắn bắt đầu, trong khi Israel cho biết ba binh sĩ Israel bị các nhóm vũ trang sát hại trong cùng thời gian.

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) cho biết đã ghi nhận 201 nhà báo và nhân viên truyền thông thiệt mạng tại Gaza, Israel và Lebanon kể từ khi chiến sự lan rộng năm 2023. Quân đội Israel khẳng định chỉ tấn công các mục tiêu quân sự và chiến binh, không nhằm vào dân thường hay nhà báo, đồng thời cho biết việc ở lại trong vùng chiến sự luôn tiềm ẩn rủi ro dù quân đội nỗ lực giảm thiểu thương vong.

Vân Bình

Nguồn: Reuters