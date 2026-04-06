Hạ tầng đi trước, mở đường cho phát triển đô thị

Xã Hoằng Hóa được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã: Hoằng Đức, Hoằng Đồng, Hoằng Đạo, Hoằng Hà, Hoằng Đạt và thị trấn Bút Sơn cũ, với quy mô hơn 3.500ha, dân số gần 44.000 người. Những thành quả tích lũy từ giai đoạn trước đã tạo nền tảng quan trọng cho xã Hoằng Hóa trong giai đoạn phát triển mới. Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là hạ tầng giao thông được đầu tư, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư làm thay đổi diện mạo của xã Hoằng Hóa.

Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, Hoằng Hóa xác định nhiệm vụ chính trị hàng đầu là phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng đô thị. Mục tiêu trở thành phường trước năm 2030 cũng được “lượng hóa” bằng hệ thống chỉ tiêu cụ thể trong chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của xã: Tỷ lệ đất giao thông đạt trên 12% đất xây dựng đô thị; hoàn thành các tuyến giao thông đô thị trọng điểm như: Quốc lộ 10 đi Hải Tiến; đường Bắc kênh Nam; đường giao thông Đức Sơn; mở rộng đường từ cầu Bút Sơn đi Quốc lộ 10; đường giao thông từ Quốc lộ 10 đi Khu dân cư đô thị số 1 và số 2 Hoằng Đồng...

Ngoài ra, các chỉ tiêu về cấp thoát nước và xử lý nước thải; cấp điện và chiếu sáng công cộng; hạ tầng chuyển đổi số; hạ tầng xã hội được cụ thể hóa, như: Trên 90% hộ dân được cung cấp nước sạch qua hệ thống tập trung; trên 15% nước thải sinh hoạt được xử lý đạt chuẩn; trên 80% tuyến đường cấp khu vực, đường nội bộ được chiếu sáng; trên 80% hộ gia đình kết nối internet băng rộng cáp quang; trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; cơ sở vật chất giáo dục đạt chuẩn quốc gia; các thiết chế văn hóa hiện đại, đáp ứng nhu cầu thể dục, thể thao của Nhân dân... Xã thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư đồng bộ các dự án khu dân cư, khu đô thị mới theo tiêu chí đô thị “sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh”. Các dự án như: Khu đô thị Aqua City, Khu dân cư mới Hồng Thái kết hợp dịch vụ thương mại hỗn hợp, Khu dân cư số 1 và số 2 Hoằng Đồng... được kỳ vọng sẽ tạo ra “bước ngoặt” trong việc hình thành các không gian đô thị mới trong tương lai.

Để thực hiện các mục tiêu về hạ tầng, tạo nền tảng phát triển đô thị, xã Hoằng Hóa đã và đang tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch với yêu cầu cao về chất lượng và tính đồng bộ, tạo ra diện mạo mới, có điểm nhấn kiến trúc và theo tiêu chí đô thị. Địa phương phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để hoàn thiện quy hoạch phân khu đô thị, phấn đấu trình duyệt trong quý III/2026. Xã chủ động và quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) theo kế hoạch từng tháng, từng dự án; đồng thời duy trì cơ chế giao ban thường xuyên giữa hội đồng bồi thường, GPMB với chủ đầu tư và các thôn liên quan để kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Năm 2025, xã đã hoàn thành 100% kế hoạch GPMB với diện tích hơn 78ha để phục vụ triển khai các dự án lớn. Năm 2026, xã Hoằng Hóa tiếp tục được giao triển khai GPMB cho 6 dự án, trong đó có cả dự án đầu tư công và dự án của doanh nghiệp.

Xã tiếp tục khai thác, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn lực từ đất đai để tạo nguồn thu cho ngân sách, tạo nguồn tái đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ. Đồng thời, tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng gắn với chỉnh trang, nâng cấp các khu dân cư hiện hữu, xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ, khớp nối về giao thông, giáo dục, y tế... tạo diện mạo mới theo tiêu chí đô thị.

Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 83,6 triệu đồng/năm, xếp thứ 5 toàn tỉnh và xếp thứ 2 trong khối cấp xã. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động giảm còn 17,5%. Quy mô kinh tế của xã vươn lên xếp thứ 13 toàn tỉnh và đứng thứ 3 trong khối cấp xã. Trên địa bàn xã hiện có 22/42 thôn được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Diện mạo nông thôn đang dần tiệm cận các tiêu chí của đô thị văn minh - một bước đệm quan trọng để xã hiện thực mục tiêu trở thành đô thị trước năm 2030. Khi được đầu tư đúng hướng, đồng bộ và hiện đại, hạ tầng sẽ tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao chất lượng sống và đưa xã Hoằng Hóa phát triển nhanh và bền vững.

Bài và ảnh: Việt Hương