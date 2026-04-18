Hà Nội FC thắng kịch tính Becamex TP HCM; Ronaldo nôn ói ở trận thắng của Al Nassr

SHB Đà Nẵng bổ nhiệm tân Chủ tịch, quyết tâm bám đuổi cuộc đua trụ hạng; Carrick “mở cửa” cho Rashford trở lại MU; Frank Lampard giúp Coventry City trở lại Premier League sau 25 năm... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (18/4).

Hà Nội FC thắng kịch tính Becamex TP HCM

Tối 17/4, vòng 19 V.League 2025/26 khai màn đầy hấp dẫn trên sân Hàng Đẫy. Dù để Becamex TP.HCM dẫn trước ngay từ giây thứ 43, Hà Nội FC đã nhanh chóng ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 4-2. Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên là ngôi sao sáng nhất với một cú đúp, bên cạnh các pha lập công của Hai Long và Fisher.

Đỗ Hoàng Hên lập cú đúp trong chiến thắng 4-2 của Hà Nội FC.

Trận đấu diễn ra căng thẳng với sự can thiệp liên tục của công nghệ VAR và tấm thẻ đỏ cuối trận của Thành Chung (CLB Hà Nội). Với 3 điểm quý giá này, Hà Nội FC vươn lên có 33 điểm, thu hẹp khoảng cách và bám sát tốp 3. Trong khi đó, Becamex TP.HCM vẫn dậm chân ở vị trí thứ 10 và tiếp tục đối mặt với áp lực trụ hạng.

SHB Đà Nẵng bổ nhiệm tân Chủ tịch, quyết tâm bám đuổi cuộc đua trụ hạng

Bắt đầu từ vòng 19 V.League 2025/26, ông Nguyễn Huy Tài - Phó Tổng giám đốc SHB - sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵngthay ông Vũ Nam Thắng. Đồng hành cùng tân Chủ tịch là cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng và Giám đốc kỹ thuật Yusuke Adachi nhằm hỗ trợ chuyên môn tối đa cho HLV Lê Đức Tuấn.

Ông Nguyễn Huy Tài là chủ tịch câu lạc bộ SHB Đà Nẵng.

Dù đang đứng cuối bảng với 12 điểm, đội bóng sông Hàn vẫn kiên định với lựa chọn nhân sự hiện tại thay vì thay “tướng”. Hai trận đấu sân nhà sắp tới gặp Nam Định và Thể Công Viettel được xem là khúc cua quyết định, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bám đuổi các đối thủ như PVF-CAND hay Đông Á Thanh Hóatrong cuộc chiến trụ hạng.

Ronaldo nôn ói ở trận thắng của Al Nassr

Tối 15/4, dù gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, Cristiano Ronaldovẫn ra sân và góp công lớn trong chiến thắng 1-0 của Al Nassr trước Al Ettifaq. HLV Jorge Jesus tiết lộ siêu sao người Bồ Đào Nha đã thi đấu trong tình trạng đau bụng, mệt mỏi và thậm chí đã nôn ói ngay sau khi rời sân ở phút 89.

Cristiano Ronaldo (áo vàng) phản ứng trong trận Al Nassr thắng Al Ettifaq 1-0 ở vòng 29 Saudi Pro League trên sân Al-Awwal ParkRiyadh, Arab Saudi ngày 15/4/2026. Ảnh: Reuters

Chính cú dứt điểm uy lực của Ronaldo ở phút 31 đã tạo điều kiện cho Kingsley Coman ghi bàn thắng duy nhất. Kết quả này giúp Al Nassr xác lập kỷ lục 17 trận thắng liên tiếp, đồng thời củng cố ngôi đầu Saudi Pro League. Ronaldo được kỳ vọng sẽ kịp bình phục cho trận tứ kết AFC Champions League Two diễn ra vào ngày 19/4 tới.

Frank Lampard giúp Coventry City trở lại Premier League sau 25 năm

Rạng sáng 18/4, trận hòa 1-1 trước Blackburn Rovers đã chính thức giúp Coventry City giành quyền thăng hạng Premier League sớm ba vòng đấu. Đây là dấu mốc lịch sử sau một phần tư thế kỷ vắng bóng tại giải đấu cao nhất nước Anh, đồng thời là lời khẳng định năng lực của HLV Frank Lampard sau những giai đoạn khó khăn trước đó.

Lampard thành công cùng Coventry.

Dưới sự dẫn dắt của Lampard, Coventry từ một đội bóng phải mượn sân thi đấu đã lột xác thành tập thể ổn định và bản lĩnh. Những trụ cột như Jack Rudoni hay Haji Wright đã góp công lớn đưa đội bóng vượt qua giai đoạn sa sút để trở lại mái nhà xưa Premier League, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn.

Carrick “mở cửa” cho Rashford trở lại MU

HLV Michael Carrick vừa chính thức lên tiếng về tương lai của Marcus Rashford, khẳng định chưa có quyết định cuối cùng về việc bán đứt tiền đạo này cho Barcelona. Dù đội bóng Tây Ban Nha sở hữu điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro, nhưng những chia sẻ của Carrick cho thấy chân sút 28 tuổi vẫn nằm trong tính toán chuyên môn của ông tại Manchester United mùa tới.

HLV Michael Carrick xác nhận chưa có quyết định cuối cùng về tương lai Marcus Rashford.

Việc Rashford trở lại sẽ là bài toán cân não đối với Sir Jim Ratcliffe trong nỗ lực tinh gọn quỹ lương. Tuy nhiên, với tư cách là người hiểu rõ Rashford từ thời còn là đồng đội, Carrick hy vọng có thể giúp biểu tượng một thời của học viện tìm lại phong độ đỉnh cao trong kế hoạch tái thiết “Quỷ đỏ”.

HS