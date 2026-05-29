Hà Nội FC đối mặt nguy cơ mất vị trí thứ 3; Arsenal đối mặt “lời nguyền” chung kết và bất lợi trước PSG

U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu “tử thần” tại vòng loại giải U20 châu Á; Manchester United công bố lộ trình xây “thánh địa” 2 tỷ bảng; Neymar đối mặt nguy cơ lỡ hẹn trận mở màn World Cup 2026... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (29/5).

U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu “tử thần” tại vòng loại giải U20 châu Á

Theo kết quả bốc thăm vừa được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố, U20 Việt Nam sẽ đối mặt với thử thách lớn khi nằm tại bảng C cùng các đối thủ mạnh là Iran, Triều Tiên và Palestine.

U20 Việt Nam nằm chung bảng với Iran, Triều Tiên và Palesine (Ảnh: VFF).

Trong đó, Iran được đánh giá là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi đầu bảng. Giải đấu dự kiến diễn ra theo thể thức tập trung từ ngày 31/8 đến 6/9.

Các bảng đấu ở vòng loại giải U20 châu Á (Ảnh: VFF).

Với thể thức mới từ AFC, vòng loại năm nay mang tính cạnh tranh cực kỳ khốc liệt khi chỉ 8 đội nhất bảng và 7 đội nhì có thành tích tốt nhất mới giành quyền dự Vòng chung kết U20 châu Á 2027. Đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng để vượt qua các đối thủ giàu tính cạnh tranh và giành vé đi tiếp.

Hà Nội FC đối mặt nguy cơ mất vị trí thứ 3 vào tay Ninh Bình

Cuộc đua giành Huy chương Đồng V.League 2025/26 đang trở nên cực kỳ căng thẳng khi Hà Nội FC và Ninh Bình cùng có 45 điểm, chỉ còn cách nhau bởi hiệu số phụ.

Hà Nội FC đang tạm đứng thứ 3 trên BXH V.League. Ảnh: Minh Tuấn

Với việc bổ nhiệm HLV Chu Đình Nghiêm, Ninh Bình đang tràn đầy quyết tâm và có lịch thi đấu thuận lợi trước các đối thủ đã hết mục tiêu. Trong khi đó, thầy trò HLV Harry Kewell đang chịu áp lực lớn khi phải đối đầu với HAGL đầy khó chịu trên sân khách ở vòng 25, trước khi chạm trán CA TP.HCM ở vòng cuối.

Chỉ cần một cú sảy chân, Hà Nội FC hoàn toàn có thể bị Ninh Bình “vượt mặt” trong cuộc đua giành suất vào top 3 chung cuộc của mùa giải.

Arsenal đối mặt “lời nguyền” chung kết và bất lợi thể lực trước PSG

Arsenal đang đứng trước cơ hội lịch sử để giành cú đúp danh hiệu khi lọt vào trận chung kết Champions League gặp PSG tại Budapest (23h ngày 30/5). Tuy nhiên, “Pháo thủ” đang đối mặt với thử thách kép đầy cam go.

Những lần Arsenal lọt vào chung kết Chanpions League trong lịch sử (Ảnh: FS).

Đầu tiên là “lời nguyền” chung kết châu Âu, khi đội bóng London đã thua tất cả các trận chung kết cúp châu lục kể từ năm 1994 tới nay. Tiếp đến là bất lợi lớn về thể lực; trong khi Arsenal vừa trải qua giai đoạn đua tranh khốc liệt tại Premier League, PSG lại được Ligue 1 ưu ái hoãn lịch thi đấu quốc nội, cho phép họ có tới 13 ngày nghỉ ngơi để chuẩn bị.

PSG gây tranh cãi khi rời lịch các trận đấu quốc nội để có thời gian chuẩn bị cho Champions League (Ảnh: Getty).

Để đăng quang, thầy trò HLV Mikel Arteta không chỉ cần vượt qua đương kim vô địch PSG mà còn phải phá vỡ nỗi sợ hãi của bản thân và bài toán thể lực suy giảm.

Neymar đối mặt nguy cơ lỡ hẹn trận mở màn World Cup 2026

Người hâm mộ Brazil vừa đón nhận cú sốc lớn khi siêu sao Neymar tiếp tục dính chấn thương bắp chân, buộc phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tuần. Với tình trạng này, chân sút 34 tuổi chắc chắn vắng mặt ở các trận giao hữu sắp tới và nhiều khả năng lỡ hẹn trận mở màn World Cup 2026 gặp Morocco vào ngày 14/6.

Neymar liên tục gặp chấn thương.

Chấn thương tái phát liên tục khiến quyết định triệu tập Neymar của HLV Carlo Ancelotti càng gây thêm nhiều tranh cãi gay gắt tại quê nhà. Trong bối cảnh thể trạng không đảm bảo, việc đặt niềm tin vào ngôi sao đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp đang tạo ra áp lực khổng lồ cho đội ngũ y tế Brazil ngay trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

FIFA bị điều tra về hoạt động bán vé trước thềm World Cup 2026

Ngay trước thềm World Cup 2026, FIFA đang đối mặt với cuộc điều tra từ các tổng chưởng lý bang New York và New Jersey (Mỹ) liên quan đến những bê bối trong hoạt động bán vé. Người hâm mộ hiện đang bức xúc trước tình trạng giá vé tăng vọt “phi mã” thông qua mô hình “định giá linh hoạt” và việc bị thay đổi sơ đồ chỗ ngồi gây thiệt thòi.

FIFA bị điều tra liên quan tới vấn đề vé ở World Cup (Ảnh: FIFA).

Các cơ quan chức năng nghi ngờ FIFA tạo ra sự khan hiếm giả tạo nhằm trục lợi từ người tiêu dùng. Với mức giá vé trận chung kết lên tới hàng chục nghìn USD, các tổng chưởng lý cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng hành vi của FIFA nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người hâm mộ trong sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh.

Manchester United công bố lộ trình xây “thánh địa” 2 tỷ bảng

Manchester United vừa chính thức hé lộ lộ trình xây dựng sân vận động mới với sức chứa 100.000 chỗ ngồi, dự kiến khánh thành vào mùa giải 2032/33. Với tổng kinh phí 2 tỷ bảng, dự án này hướng tới mục tiêu sở hữu sân vận động lớn nhất nước Anh.

Manchester United chuẩn bị xây sân vận động mới.

Giám đốc dự án Collette Roche cho biết CLB đang gấp rút hoàn tất các thủ tục pháp lý và thu mua quỹ đất, dự kiến khởi công sau 1-2 năm tới. Cùng với báo cáo tài chính khả quan dưới thời tỷ phú Sir Jim Ratcliffe, kế hoạch cơ sở hạ tầng hoành tráng này đánh dấu kỷ nguyên phát triển mới đầy hứa hẹn của “Quỷ đỏ”, cả về tiềm lực kinh tế lẫn tham vọng chinh phục đỉnh cao trên sân cỏ.

